Tras una de las peores agresiones a equipos de cómputo de todo el mundo con virus maliciosos, protégete de los ciberataques con estas medidas de seguridad.

Ciudad de México.- El mundo está viviendo una de las situaciones más complicadas que se tienen registro en materia de seguridad digital, ya que el viernes 12 de mayo cientos de miles de equipos de cómputo de 150 países fueron atacadas con un virus malicioso llamado WannaCrypt0r 2.0 o WCry, por lo que sigue estos consejos y protégete de los ciberataques con estas medidas.

Según recomienda la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una de las maneras más efectivas de impedir que este virus tipo “rasomware” ingrese al sistema operativo, es no abrir cualquier mail sospechoso, evitar ir a vínculos no conocidos y no dar información financiera ni personal.

“La manera en cómo se expanden estos programas mal intencionados es mediante correos maliciosos, descargas de archivos infectados, páginas falsas o por una vulnerabilidad en el sistema operativo del equipo”, señaló este organismo.

Protégete de los ciberataques con estas medidas de seguridad ya que una vez que el virus se instala, encripta la información y pide con una contraseña que solo los cibercriminales saben y “para recuperar los datos exigen un pago electrónico, la compra de bitcoins, el depósito a una cuenta o la compra de tarjetas de regalo”, explicó Notimex.

Según datos de la empresa Intel, a nivel mundial el ataque del viernes afectó a 209 mil equipos, pero el riesgo para México es muy alto ante estos ataques, ya que un estudio de Kaspersky Lab, señala que somos el “tercer país más vulnerable al ataque de WannaCry en América Latina, después de Brasil y Ecuador”.

Ante este escenario, protégete de los ciberataques con estas medidas de seguridad y mantén siempre actualizado el equipo de cómputo e instala un antivirus para navegar seguro por Internet.

Además, “siempre que se use una USB, programa en el equipo un escaneo rápido para ver que no esté infectada; visitar sitios seguros y populares, nunca compartir datos personales o financieros”, señaló la Condusef.

Y si eres víctima este ataque, recomienda mantener la calma y lo más importante, dice esta dependencia, es “resistir el impulso de pagar, puesto que eso no te asegura recuperar tus datos o el acceso a tu ordenador y estarás dándoles medios a los cibercriminales para seguir estafando a más gente”.