Financiamiento y postura del FMI a México muestra confianza; SHCP  

El titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, indicó que la ratificación del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra la confianza que existe en la economía mexicana.

Ciudad de México – Consideró que la noticia del FMI es buena dado que resalta la fortalece de la economía, por lo que muestra una imagen positiva ante otros organismos internacionales, por lo que la Línea de Crédito Flexible (LCF) complementa las reservas internacionales del país, que superan los 175 mil millones de dólares, y “no da un espacio de resistencia y fortaleza adicional para hacerle frente a un entorno de incertidumbre”.

Por ello, al encabezar el cierre de diálogos “México y América del Norte, una potencia Mundial”, el encargado de las finanzas del país dijo, la LCF será posible se use, pero precisó que esa posibilidad frente a contingencias no se ha actualizado y, por lo tanto, no ha sido necesario utilizarla.

No obstante, como cualquier seguro, tener esa LCF da tranquilidad, pues manda una señal al mundo de que México tiene esa cobertura y respaldo por el FMI, al que pocos países tienen acceso a esta liquidez, que ayuda a mandar señales de certeza y contribuye a esta realidad de que el mundo ve en México “una economía con buenos fundamentales y solidez”.

Cabe destacar que el FMI consideró que México ha mantenido fortaleza y finanzas sanas, por lo que decidió otorgar dicha de línea, que aportaría recursos por 86 mil millones de dólares al país.

El Directorio Ejecutivo del FMI indicó además que México cumple con todos los criterios de calificación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin condición alguna, a la totalidad de recursos dispuestos por este instrumento.

Entre los factores que evaluó el organismo internacional se encuentran posición externa sostenible, finanzas públicas sanas, inflación baja y efectividad de políticas monetarias, entre otras más.