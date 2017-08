Segunda ronda de negociación del TLCAN ya tiene fecha

Con un fuerte apretón de manos y un “nos vemos el 1 de septiembre” concluyó la primera ronda de negociación del TLCAN, en la que se logró concretar la agenda que cubrirá el proceso.

Presentaciones conceptuales, aclaraciones de posturas y prioridades, fueron los elementos que imperaron en las mesas de diálogo de la primera ronda de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), peor el resultado más sustancioso fue la agenda lograda al cierre, la cual define los temas y fechas del proceso para la conformación del nuevo documento.

La segunda ronda del TLCAN ya tiene fecha y será del 1 al 5 de septiembre. Durante dos semanas – periodo exprés para cualquier separación en rondas de negociaciones – los negociadores prepararán textos y propuestas alternativas para temas sensibles como las reglas de origen, soluciones comerciales para antidumping y subsidios, transparencia y anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros, inversión, comercio digital, telecomunicaciones, manipulación cambiaria, migración y, el tema más sensible para México, los salarios.

Resultados de la primera ronda de negociación

La primera ronda de reuniones se realizó del 16 al 20 de agosto en Washington, encabezada por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthier.

En la mesa, lo participantes revisaron el documento original del TLCAN firmado en 1994 y lograron “limpiar” el texto de cláusulas que quedaron desfasadas y sin aplicación desde hace años atrás.

Las negociaciones técnicas fueron encabezadas por el estadounidense John Melle, el canadiense Steve Verheul y el mexicano Kenneth Smith Ramos.

El gobierno de Donald Trump reiteró su interés por lograr una reducción del déficit comercial de Estados Unidos con sus socios, así como redefinir las reglas de origen del sector automotriz, incluido un aumento sustancial de manufactura estadounidense.

El tema sensible para Canadá fue el de soluciones comerciales para antidumping integradas en el Capítulo 19 del acuerdo original y que de no llegar a buen fin y respetarse la normatividad, el país de la hoja de maple no dudará en abandonar el tratado.

Por su parte, México vivió su momento incómodo al ser presionado por Canadá y Estados Unidos sobre temas de igualdad salarial.

El gobierno mexicano descartó el tema en la negociación y prefirió no abordarlo en la primera ronda hasta tener argumentos sólidos para defender la mano de obra barata que ha venido ofreciendo a las empresas transnacionales en su territorio.