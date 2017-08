México define su “Plan B” para encarar un TLCAN fallido

Si Estados Unidos se levanta de la mesa y sale del NAFTA, no causaría sorpresa a sus socios y los frentes (México y Canadá) ya toman medidas claras para enfrentar ese escenario.

La negociación del TLCAN es como una montaña rusa, con días buenos y días malos, pero México sería irresponsable si no contara con un plan alternativo para enfrentar una eventual cancelación del NAFTA con Estados Unidos y Canadá, declaró Ildefonso Guajardo.

De cara al inicio de la segunda ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), el frente mexicano se prepara para sentarse a la mesa con negociadores con objetivos claros, dispuestos a defender sus intereses y no lograr un nuevo TLCAN a cualquier precio.

Ante los riesgos de que Estados Unidos decida levantarse de la mesa y cancelar toda normatividad del acuerdo comercial con sus vecinos, México llega a la mesa con un plan alternativo basado fundamentalmente en un grupo de pilares importantes para el futuro del intercambio de mercancías y los inversionistas.

En el marco de la reunión plenaria del PRI en el Senado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, definió los pilares fundamentales de su plan alternativo, destacando el compromiso de México por fomentar la confianza de los inversionistas, apegarse a organismos internacionales y mirar a otros horizontes en relaciones comerciales.

Mitas de las exportaciones aseguradas aun sin NAFTA

El primer pilar es aclarar cuál será la definición de “acceso a mercado”.

La relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá, sin NAFTA, garantiza la mitas de las exportaciones mexicanas en tarifas off, por lo que se puede garantizar la continuidad de un comercio entre naciones; sin embargo, ante un resquebrajamiento del TLCAN, los productos afectados con picos arancelarios apelarán a las tarifas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Sin duda muy importante, existe la OMC que será el referente, en caso de no haber NAFTA, para redimir las controversias comerciales, como lo hemos utilizado en muchas ocasiones y donde hemos ganado.” Dijo Guajardo.

La búsqueda de la diversificación comercial

México está consciente de la amplia necesidad que su economía tiene por diversificar su comercio con territorios fuera de Estados Unidos, y está trabajando en el tema.

Ildefonso señaló que México avanza en la quinta ronda de negociaciones con Europa, va a la sexta ronda con Brasil, está yendo a Australia para la definición del TPP 11, e inicia en septiembre negociaciones con los miembros de Alianza Pacífico.

Certidumbre para inversionistas

Su segundo gran pilar es garantizar la certidumbre a los inversionistas.

Ildefonso destacó que “los acuerdos comerciales no son sólo para exceso de bienes y mercancías, son también para enviar mensajes claros de confianza a los inversionistas, en cualquier caso de que esa confianza no exista al no tener un NAFTA, esa confianza tendrá que ser reestablecida a través de la legislación mexicana para garantizar a los inversionistas extranjeros la confianza de sus inversiones en el país.”

La segunda ronda de negociación del TLCAN da inicio el 1 de septiembre y hasta el 5 del mismo mes, los negociadores desarrollarán mesas de diálogo en México ¿A dónde parará esta historia?