Temas espinosos del TLCAN serán abordados durante ronda 3 en Canadá

Canadá resulta ser el país perfecto para realizar la ronda 3 de la negociación del TLCAN, y es que un ambiente fraternal es lo que se necesita al abordar temas espinosos.

El ambiente fraternal, tranquilo y armonioso que ofrece Canadá a sus visitantes, es lo que se necesita para la ronda 3 de la negociación del TLCAN, donde se abordarán temas espinosos pero fundamentales para el futuro comercial de América del Norte.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se dieron un abrazo y fuerte apretón de mano al cierre de la ronda 2 de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la Ciudad de México, una actitud esperanzadora para los inversionistas atentos a la resolución final del proceso.

Ronda 2 del TLCAN

La ronda 2 fue calificada por los negociadores como exitosa y con sólidos avances. La delegación trilateral destacó en conferencia de prensa haber avanzado en varias disciplinas en las mesas de discusión realizadas del 1 al 5 de septiembre y se reafirmó el compromiso por tener una negociación acelerada e integral, con el objetivo compartido de concluir el proceso hacia el final de este año.

Sin revelarse detalles de los acuerdos logrados en la segunda ronda de negociación, la búsqueda es clara para los frentes y fue destacada por Chrystia Freeland, “lograr un acuerdo que sea ganar, ganar y ganar”, a través de nuevas reglas que generarán importantes oportunidades económicas para la región, fomentando un mayor crecimiento en beneficio de los tres socios.

Ronda 3 del TLCAN ¿Qué se puede esperar?

La tercera ronda de negociación se realizará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.

Después de pocos días de descanso, los negociadores regresarán a las mesas de diálogo en busca de darle mayor forma a un documento que reúna las nuevas normas que regirán el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ildefonso Guajardo adelantó que en la ronda 3 se abordarán los temas más controversiales, como reglas de origen y déficit comercial.

Al detallar un poco lo ocurrido detrás de la puerta, Guajardo señaló que en temas de déficit comercial, cualquier tendencia o propuesta que se presente por parte de Estados Unidos, para un eventual rebalanceo, se hará sobre bases de expansión y no de restricción.

Sobre las reglas de origen, Estados Unidos no presentó en esta ocasión su propuesta específica en la materia, y hasta que no se tengan sobre la mesa los planteamientos de los tres países no se abordará el asunto.

En cuanto al tema laboral, la posición de México e incluso de Estados Unidos y Canadá es que los resultados de estas negociaciones deberán impactar al alza los ingresos de los trabajadores de los tres países, preservar los derechos laborales, pero respetando las leyes en la materia de cada nación.

El simple hecho de que se abra una tercera ronda de negociación es esperanzador para el comercio trilateral. Después de que Estados Unidos amenazara con levantarse de la mesa si no se concretaban medidas ampliamente favorables para su comercio, el riesgo mengua con las declaraciones de Robert Lighthizer que aseguró en México su interés por seguir en el proceso.