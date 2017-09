Ministros de finanzas de México y Canadá reiteran compromiso de defender el NAFTA

Ciudad de México – En conferencia de prensa que reunió a los dos representantes de finanzas de México y Canadá además de una comunidad de destacados empresarios de ambos países, Bill Monreau dijo que el tratado trilateral es un instrumento que ha mostrado ser benéfico para todas las partes por igual, por lo que espera que las renegociaciones al respecto, deriven en crecimiento económico conjunto.

“El crecimiento que hemos visto como resultado de este acuerdo es la creación de oportunidades, empleos bien pagados y una mejor calidad de vida para la población en Canadá, México y Estados Unidos”, dijo el ministro citado por Notimex.

Indicó que, en el caso específico de Canadá, uno de sus intereses es buscar una objetiva política pública en donde se mejore la situación de las clases medias y bajas, por medio de, por ejemplo, subsidios mayores para atender a los niños de las familias con menos recursos.

De manera general, dijo que la región de Norteamérica representa una gran zona económica y que forma la cuarta parte del comercio mundial, por lo que es necesario una renegociación del TLCAN, con el fin de brindar beneficios a la población de los tres países.

Mexico and Canada have always had a special bond. Together with the U.S. we will build a modern #NAFTA. 🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/Ib5yXmJStk

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 14 de septiembre de 2017