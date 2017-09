En caso de las personas que rentan una vivienda y que han tenido que verse forzados a abandonar sus hogares por recomendaciones de Protección Civil, existe la incertidumbre de qué va a pasar con el contrato vigente, pero aquí hay algunos consejos para inquilinos que sus viviendas resultaron afectadas por el sismo y que ahora se encuentran en esta problemática que afecta su calidad de vida.

Ciudad de México.- La situación que ha dejado los daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre, ha afectado a dueños de inmuebles, inquilinos, arrendatarios e incluso a constructoras, pero el hecho es que algunas personas que rentaban un espacio se han visto en la necesidad de abandonarlo sin saber si pueden regresar a habitarlo, si tendrán problemas con el contrato o si lo pueden dar por terminado dada esta situación.

En este sentido, algunos especialistas dan algunos consejos para inquilinos que sus viviendas resultaron afectadas por el sismo y de manera general, coinciden en que por ningún motivo las personas intenten ingresar a los inmuebles dañados ni pongan en riesgo su integridad física, ya que en la parte contractual todo tiene solución.

En primer lugar, la Teresita Lara de Lara Marín, especialista en derecho civil, asegura que una vez que las autoridades determinan que una vivienda es inhabitable, “el arrendador debe avisar al inquilino que desaloje y concluir el contrato sin penalización alguna”.

En otro escenario, si el inmueble necesita reparaciones, la abogada señaló en declaraciones a Notimex, que “el dueño de la propiedad está obligado a pagar los trabajos de reparación, y en caso de que éste no lo haga, el arrendatario puede dar por terminado el contrato sin temor a represalias”.

Lo mismo si las reparaciones impiden a los inquilinos habitar sus hogares, el contrato se puede dar por finiquitado y las rentas correspondientes al periodo en que no se pudo ocupar el inmueble no deben ser pagadas y esto no ocasionará ninguna responsabilidad a los arrendadores.

De acuerdo a Mario Fernández, abogado en derecho constitucional por la Universidad de Harvard, señaló para El Economista que el artículo 2431 del Código Civil de la Ciudad de México señala que, “de encontrarse en una situación de impedimento para el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato”.

Pero también señaló que para mayor seguridad, se debe pedir asesoría a expertos y en caso necesario, acudir con un juez para que declare improcedente el pago de rentas debido precisamente a que el inmueble es inhabitable.

Ayuda a inquilinos para rentas

En otro sentido y como apoyo a las personas que se quedaron sin vivienda, el gobierno de la Ciudad de México comenzó la aplicación del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, en donde se contempla dar apoyo económico para que las familias puedan pagar una renta mientras se normaliza su situación.

Con esta medida, otorgarán un apoyo temporal de 3 mil pesos mensuales para renta de un inmueble, mientras se realice un dictamen sobre los daños de las viviendas y según señaló el propio jefe de Gobierno de la CDMX, se han entregado en materia del apoyo a renta, mil 546 cheques para los afectados por el sismo.