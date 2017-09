El pasado 19 de septiembre cambió la vida de la Ciudad de México y de miles de familias que se quedaron sin hogar, muchos de ellos tenían apenas algunos años de haberse construido y que en teoría eran seguras y confiables y debido a estos daños, las autoridades investigan a constructoras por derrumbes tras el sismo y comienza a surgir evidencia de fallas en las construcciones, en materia administrativas y en la calidad de los materiales utilizados.

Ciudad de México.- El sector inmobiliario era hasta hace una semana uno de los más dinámicos en la Ciudad de México, pero el sismo del 19 de septiembre y los derrumbes ocasionados, así como los daños a miles de edificaciones, dejaron al descubierto situaciones que todos creían que ya habían sido superadas.

Malas prácticas en los procesos de construcción, faltas a los reglamentos, materiales de baja calidad y además de todo, precios exorbitantes a la hora de las ventas, son algunos de los detalles que comienzan aparecer como posibles causantes de algunos edificios.

Sobre todo en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, dos de la más afectadas por el sismo y en donde los complejos habitacionales nuevos o de reciente construcción abundan, pero algunos de ellos se derrumbaron o sufrieron daños considerables.

Según declaraciones del jefe delegacional en esta demarcación, Christian Von Roehrich, las autoridades fueron “engañadas” por las constructoras ya que presentaron un proyecto para su aprobación, pero según el funcionario construyeron otro con deficiencias.

Denuncias contra constructoras

Evidentemente no en todos los casos sucedió esto, ya que como lo explica para El Financiero Francisco Murguía, director General de MP Inmobiliaria, “es un hecho que no todas las empresas operamos de mala fe. Hay edificios que no sufrieron ninguna fisura” y asegura que de 1985 a la fecha se han construido más de 7 mil inmuebles en la CDMX.

Esto genera aún más responsabilidad de algunas constructoras, como es el caso de Dijon, Canada Building e Inmobiliaria Portal Tlalpan, Inmobiliaria Baita y vertical Homes, entre otras, quienes fueron las responsables de las construcciones de algunos edificios caídos tras el sismo.

Bajo este escenario, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México anunció que ya inició el proceso de investigación por el caso de 40 edificios colapsados y a las constructoras responsables de estos inmuebles, para “definir si en la construcción de esos edificios se incurrió en los delitos de fraude específico y posibles responsabilidades”.

Y todo esto tendrá un efecto negativo en el sector inmobiliario de la capital del país, ya que como los señala Reale State Market, tan solo en la delegación Cuauhtémoc, “hay 52 inmuebles con riesgo alto de colapso, que se suman a los 20 que se desplomaron”, con mil 800 personas afectadas.

Así, este se prevé que el precio de los inmuebles y las rentas en las colonias céntricas afectadas por el sismo tengan una disminución de al menos el 40 por ciento en un corto plazo, lo que modificará el mercado y las posibles inversiones.