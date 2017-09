El café enamora, conquista y complace a más paladares en México y su consumo ha aumentado en los últimos años, impulsado por los hábitos de las nuevas generaciones y también por las cadenas de cafeterías extranjeras y nacionales que han desarrollado conceptos que han atraído la atención de cada vez más personas de diversas edades.

Ciudad de México.- México es un país que es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus granos, que poseen características únicas debido a la gran variedad de ecosistemas y condiciones ambientales en donde se cosechan, que van desde las altas montañas de Chiapas hasta las zonas serranas de Oaxaca, Puebla y Veracruz.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en 2016 se produjeron 835 mil 12 toneladas de café cereza en el país y para el 2018 se espera que produzcan 4.5 millones de sacos.

Pero a pesar de ser un país productor y exportador, el consumo interno es bajo a pesar de que en los últimos años este sector ha presentado un repunte importante, en donde las personas ya acostumbran tomar el aromático en su casa y también salir a disfrutarlo en algún lugar como parte de su actividad diaria.

De esta manera, la consultora en consumo Kantar Worldpanel México, señaló en un estudio que retoma Notimex, que “9.8 por ciento de mexicanos son verdaderos fans de la oscura bebida” y esto ha incrementado el balance de consumo per capita, algo muy importante para esta industria.

Gasto destinado al consumo de café

Kantar Worldpanel México señaló que los hábitos de consumo de café en México se han diversificado y si bien es en el hogar en donde más se utiliza esta bebida, salir a tomar una buena taza aromática es una de las actividades preferidas de los jóvenes.

De acuerdo a esta consultora, el 97.4 por ciento de los hogares que consumen café compraron en promedio compró 1.6 kilogramos en el último año y de acuerdo a Fabián Ghirardelly, country manager de Kantar Worldpanel México, “el café representa un 2.1 por ciento del gasto de los hogares mexicanos. Esta categoría ocupa el lugar 14 en la que más gastan los hogares al año”.

Pero el gasto es mayor cuando se consume fuera de casa, ya que el desembolso puede llegar hasta los 2 mil 260.50 pesos si se compra en cafeterías o establecimientos especializados.

Esta consultora también determinó que los estados en donde más se consume este producto se ubican en el “sureste del país, seguido del noroeste y Valle de México”, siendo el capuccino la variedad preparada más consumida con un 36 por ciento, mientras que el e americano le sigue con 29 por ciento.

Así, Ghirardelly aseguró que “los mexicanos saben que el día empieza después de tomar la primera taza de café” y no solo sirve no solo para despertar, “si no para compartir pláticas, encuentros con amigos o simplemente para disfrutar su sabor y aroma”.