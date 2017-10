México y Canadá el contrapeso perfecto contra “agresiones” de EUA en el TLCAN

La cuarta ronda de negociación del TLCAN se perfila para ser una de las más intensas en el proceso, y es que los temas del Capítulo 19, reglas de origen y el déficit comercial, saltarán a la mesa. Una oportunidad para que México y Canadá formen la mancuerna perfecta y hagan contrapeso a las “agresiones” de Estados Unidos contra los acuerdos que han beneficiado a los mercados del bloque en más de 23 años.

Las tres primeras rondas de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se desarrollaron con momentos de tensión entre los frentes de México, Estados Unidos y Canadá, pero nada comparado a lo que se espera en el cuarto siclo de sesiones a desarrollarse del 11 al 15 de octubre en Washington.

Después de que Estados Unidos planteara en Ottawa que el próximo enfrentamiento vería mayores fricciones, presumiéndose una postura más dura con la que resultaría casi imposible llegar a un acuerdo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, estima que es la perfecta oportunidad para que México y Canadá unan posturas y sean el contrapeso perfecto a las intenciones radicales del gobierno de Donald Trump.

“Canadá y México pueden hacer mucho por ser un contrapeso para las agresiones que estamos viendo y que vamos a ver más adelante en el tema del déficit, en el tema automotriz, laboral y en el Capítulo 19”, opinó De la Vega.

México y Canadá comparten la postura de rechazo absoluto a la iniciativa de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN original, el cual permite el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias.

Sobre el déficit comercial, Estados Unidos ha dicho que enfocará los cambios en las reglas de origen del sector automotriz, ya que está concentra su mayor déficit con México y Canadá.

Al respecto, De la Vega estima que “Se vienen grandes retos que cada vez van a ir subiendo de tono”.

La idea de De la Vega también la comparte Alberto Ramos, de Goldman Sachs al anticipar que las cartas duras de Estados Unidos están por venir y las ideas más contrastantes aún están por presentarse en las mesas.

“Las visiones más difíciles, los temas más controversiales aún no se han resuelto, aún no ha empezado la discusión y me parece que la parte más difícil aún está por delante y esto puede retrasar un poco la negociación, también adiciona algún riesgo para que se termine logrando una renegociación buena para las tres partes”, consideró el especialista.

Sin duda, la amistad entre naciones no está en riesgo; sin embargo, en los negocios cada uno busca por sus propios intereses y ventajas. Canadá ha mostrado su profundo apoyo a México y ha asegurado que con o sin TLCAN el comercio entre naciones continuará.

Por su parte, sectores de producción estadounidenses se han mostrado cautelosos en las propuestas a reformar en el acuerdo, ya que no pueden negar que sus industrias se han visto beneficiadas en buena medida por los efectos que desde 1994 ha tenido el acuerdo en el bloque de América del Norte.