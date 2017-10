El peso mexicano suma cinco jornadas de caída frente al dólar en reacción al nerviosismo de los mercados de cara al arranque de la cuarta ronda de negociación del TLCAN.

Ciudad de México.- Con nerviosismo y alta expectativa se muestran los mercados mexicanos ante la incertidumbre que representa el cuarto round de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En la antesala de la cuarta ronda de negociación a desarrollarse del 11 al 17 de octubre en Washington, no pudieron esconder su nerviosismo hilando el martes su quinta sesión consecutiva en caída libre frente al dólar.

Al cierre de la jornada del 10 de octubre, la moneda mexicana tocó su nivel más débil desde mediados de mayo, mientras que las acciones locales culminaron por debajo de la barrera psicológica de los 50,000 puntos, que de no respetar en el corto plazo podría conducir a un retroceso mayor.

El martes la divisa mexicana cerró en 18.835 por dólar, con una pérdida del 0.83 por ciento, ó 15.50 centavos, frente a los 18.68 del precio de referencia del lunes.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC bajó 0.18 por ciento a 49,982.94 puntos, con un volumen de 180.8 millones de títulos negociados.

México condiciona permanencia en el TLCAN

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró ante el pleno del Senado que México sólo seguirá en el TLCAN si conviene al interés nacional, en medio de persistentes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonar el pacto si no obtiene más beneficios para su país.

“No estamos negociando el Tratado en las redes sociales o a través de Twitter, lo estamos haciendo con profesionales, actuando de buena fe y así seguiremos. Y solamente seguiremos en este proceso y en este Tratado si así le conviene al interés nacional”.

Asimismo detalló que México no participará en ningún proyecto que implique una barrera física entre México y Estados Unidos. Y lo reiteró: “Nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya a lo largo de la frontera. No es una postura de negociación ni una postura de México. Es parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía nacional”.

La cuarta ronda de negociación del TLCAN se extenderá dos días más allá de lo previsto para culminar el 17 de octubre.

