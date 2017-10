Fin del TLCAN sería temporal y no el fin del mundo

Pocos creen que el próximo gobierno de Estados Unidos adoptará la misma postura que Donald Trump, por lo que un eventual fin del TLCAN sería temporal y sin grande afectaciones.

Las amenazas de Donald Trump por poner fin a un acuerdo comercial que ha cobijado el comercio en el bloque de América del Norte siguen latentes, lo que lleva a México y Canadá a considerar si vale la pena seguir adecuándose a las peticiones de Estados Unidos.

Los efectos del fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían tener fecha de caducidad y un eventual retiro de Estados Unidos del acuerdo no significaría el fin del comercio trilateral.

De acuerdo a estimaciones del ex negociador comercial del Canadá, John Weekes, “Las propuestas de Estados Unidos son tan extremosas que uno tiene que preguntarse si el presidente Donald Trump quieren un TLCAN o es una excusa para salirse”, por lo que sugirió que pocos creen que el próximo gobierno estadunidense mantendrá la misma postura que Trump en materia comercial.

Michael Froman, representante comercial de la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama, coincidió que la negociación entró a una “etapa crítica” porque se trata de temas muy difíciles de aceptar para Canadá y México.

“Pero esta es una negociación y ahora empieza la verdadera conversación sobre dónde está la flexibilidad en estos asuntos y qué puede venderse domésticamente en sus economías y cómo asegurarse que el acuerdo sea mejor al final que donde empezó”, señaló.

Te podría interesar: Un posible fin del TLCAN ¿de verdad afectaría seriamente a México?

México y Canadá deben dejar en claro cuáles son sus “líneas rojas”

Desde la visión de Froman, la administración Trump quiere ver cuánto puede “exprimir” de México o Canadá y está dispuesta a salir si no logra lo suficiente e hizo notar que Canadá y México tienen ahora mucho más apalancamiento frente a Estados Unidos que el existente cuando entró en vigor el TLCAN en 1994. “No hay tanta palanca de Estados Unidos como uno piensa”.

Antonio Ortiz Mena, ex jefe de asuntos económicos de la embajada de México en Washington, sostuvo que la administración Trump puede tratar de exprimir mucho de México, pero aseguró que no será muy exitosa toda vez que el gobierno mexicano ha señalado que no aceptará regresiones, nuevos aranceles o cuotas.

“El gobierno mexicano mostrará flexibilidad y creatividad para encarar preocupaciones legítimas, pero no aceptará un TLCAN a cualquier costo”.

Te podría interesar: Peso mexicano reflejo de la renegociación del TLCAN