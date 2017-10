México y Canadá con clara resistencia a posición ventajosa de EU en TLCAN

“Me duele y me decepciona el cambio en las posiciones. Nuestros socios se niegan a aceptar medidas que ya habían aceptado”, dijo Estados Unidos.

Concluyó la cuarta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y como es habitual, los tres negociadores salieron a dar un mensaje a la prensa en donde revelaron sus posturas y visión del proceso de conformación del nuevo acuerdo.

Las posturas eran claras, México y Canadá no aceptarían las condiciones que Estados Unidos plantea para alcanzar un acuerdo con mayores beneficios para su mercado o “más agua para su molino”.

En su intervención, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que México y Canadá no quieren aceptar cambios e insistió en que el objetivo del gobierno del presidente Donald Trump es disminuir el déficit comercial que, desde su perspectiva, el TLCAN ha causado.

“Me duele y me decepciona la resistencia al cambio que veo en las dos delegaciones que aquí me acompañan, a veces no aceptan criterios que ya habíamos aceptado en el pasado, socios que habían aceptado el TPP, ahora combaten criterios iguales para este tratado, respecto al comercio digital, las telecomunicaciones, la lucha de la corrupción, estos son temas difíciles, pero no vemos que nuestros socios estén dispuestos a aceptar cambios que ofrezcan un nuevo equilibrio a este terrible déficit comercial”, dijo Lighthizer.

“Este tratado ha dado una clara ventaja a uno u otro país, no estamos buscando una ventaja competitiva, sencillamente estamos viendo una resistencia a renunciar a posiciones de ventaja”, añadió.

México y Canadá han insistido en que si bien el TLCAN requiere una modernización en donde se incluyan temas de vanguardia que no existían en los años de la conformación del original, no se puede ser tan radical y catalogarlo como “un desastre” como lo ha hecho el gobierno de Trump.

Durante su participación en la conferencia conjunta, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, coincidieron en que buscaban un ganar-ganar-ganar.

“Queremos que de esto resulte un marco estable como lo ha sido en 23 años. No podemos llegar a ese acuerdo cuando aquí hay alguien que piensa ‘aquí el que tiene que ganar soy yo’”, señaló Freeland.

Es claro que, como en toda negociación y acuerdo comercial, ninguna nación busca salir con las manos vacías o cediendo todos los beneficios a sus socios.

“Todos tenemos límites, a pesar de nuestras diferencias, puede haber propuestas en las que no coincidimos pero necesitamos una versión del tratado en bien de los tres países que beneficie la creación de empleo”, aseguró por su parte el secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo, quien indicó que su país no busca salir del acuerdo.

Negociación del TLCAN 2.0 se extiende hasta 2018

La complejidad de alcanzar acuerdos trilaterales obliga a los negociadores a extender su fecha límite para alcanzar un acuerdo hasta el primer trimestre del 2018 y no a finales de 2017 como se tenía previsto.

La quinta ronda se realizará del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, mientras que la sexta será hasta el próximo año.