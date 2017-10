Hasta hace algunos años esta situación era impensable y significaba un golpe terrible para la economía nacional; sin embargo, a pesar de que es de suma importancia para las exportaciones nacionales, a México ni a los mexicanos les espanta quedarse fuera del TLCAN luego de las amenazas y propuestas lanzadas por el gobierno de los Estados Unidos, que ponen en entre dicho la continuidad de este tratado comercial.

Ciudad de México.- La postura que ha asumido Estados Unidos con respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha puesto a México y Canadá en una situación complicada ya que han dicho abiertamente que no son aceptables estas propuestas y esto ha generado una tensión importante en el ambiente.

Robert Lighthizer, representante comercial estadounidense, señaló al respecto: “estoy sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de nuestros aliados de negociación en ambas partes” e incluso ha acusado a México de ser “intransigente” por no aceptar esto que propone el gobierno de Donald Trump.

Al respecto, las reacciones del gobierno federal no se han hecho esperar y defienden su posición desde la perspectiva de que no aceptarán nada que afecte los intereses de México y que no convenga a la sociedad.

“El comentario de Lighthizer al menos a mí me confundió un poco, que incluso nos estén acusando de intransigentes por rechazar unos textos acordados en el Transpacífico, cuando recordemos que EU se salió del Transpacífico, entonces de entrada ya es confuso”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Por lo tanto, “es preferible que no haya un TLC a que haya uno con todas esas restricciones y si la intransigencia de la que se nos acusa implica el estar defendiendo los intereses de México, pues entonces claro, somos intransigentes y lo vamos a continuar siendo”, dijo el funcionario en declaraciones para El Financiero.

Esto te puede interesar: Estados Unidos camina a convertirse en el excluido del comercio mundial

Diversos sectores apoyan esta visión

La percepción en general ha cambiado y esto ha permeado en varios sectores de la sociedad, sobre todo en el sector empresarial, en donde su postura es de no aceptar ninguna imposición que afecte al entorno nacional.

Adriana Berrocal, presidenta del l Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló en su momento que “hay una probabilidad 50-50 porciento de que se continué con el tratado o se cancele”, y señaló que el factor de incertidumbre proviene precisamente de las declaraciones de Trump, pero “cuando hay este tipo de riesgos no es tan catastrófico”.

Pero en este mismo sentido la sociedad en general ha tomado postura sobre el TLCAN y según una encuesta que realizó El Financiero con un universo de más de mil personas ubicadas en los 32 estados del país, la mayoría prefiere que México salga de este tratado si continúan las amenazas sobre todo de Estados Unidos.

De esta manera y según este trabajo estadístico, “56 por ciento de los mexicanos prefiere que el país se salga del TLCAN si las renegociaciones no resultan favorables”, y solo el 31 por ciento opina que es “más conveniente que México siga en el Tratado independientemente de lo que se renegocie”.