Pretexto más recurrente para no ahorrar en los afores es “no me alcanza”: Consar

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para los trabajadores el pretexto más recurrente para no ahorrar es no contar con ingresos suficientes.

Ciudad de México .- Para los empleados que cuentan con una cuenta de ahorro individual en alguna de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) el principal motivo por el que aseguran no realizar aportaciones voluntarias es debido a que sus ingresos no se lo permiten, esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de “Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro”, realizada por la Consar.

A través de un comunicado, el organismo detalló que esto se desprende de la respuesta otorgada por el 33 por ciento de los encuestados que dijo no ahorrar, ya que el 40 por cinto argumentó que el factor fundamental para no hacerlo es que “no le alcanza”, 32 por ciento señala que es debido a que tiene otros gastos y el 26 por ciento señaló que no tiene el hábito,

En quinta y sexta posición se coloca el desconocimiento del procedimiento para hacerlo, mediante su Afore, con 24 por ciento y por desconfianza con 18 por ciento, reveló la encuesta elaborada a 2,842 personas afiliadas en una afore.

Al comparar los resultados obtenidos con los recabados en el 2013, el instituto indicó que “se invirtieron las razones sobre por qué no hacer un ahorro voluntario, pues desconocer el procedimiento pasó del primero al tercer lugar”. Esto genera que 80 por ciento de las personas no haga ahorro voluntario en su cuenta de afore y sólo uno de cada cinco entrevistados haga alguna aportación, este último dato mostró un aumento considerable contra la lectura del inicio del sexenio, cuando sólo 3.0 poc iento hizo un ahorro adicional.

Y tú ¿eres del porcentaje de personas que desconoce cuánto tiene ahorrado en su #AFORE? Solicita tu estado de cuenta e infórmate. pic.twitter.com/XHteXET5sj — CONSAR (@CONSAR_mx) 18 de octubre de 2017

Otro dato resaltado es que el 53 por ciento, de los entrevistados, dijo tener conocimiento del ahorro voluntario en su afore, mientras que 43 por ciento no sabe que existe. Y al ser cuestionados acerca de los causas que consideran importantes para hacer ahorros voluntarios indicaron que es relevante poder retirar sus recursos para una emergencia, que sirva para aumentar su pensión, que obtenga altos rendimientos y la seguridad en su ahorro.

La dependencia indicó que el objetivo de esta encuesta fue la de evaluar el avance en el grado de conocimiento y la percepción que tienen los trabajadores de los temas generales del sistema de pensiones. Con el fin de evaluar la evolución que éste ha seguido a lo largo de 20 años, “y desarrollar estrategias futuras que vinculen de manera más estrecha a 59 millones de ahorradores con su cuenta afore”.