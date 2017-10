Cambios en ISR busca proteger poder adquisitivo de las personas: SHCP

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores es que con un alza en su salario el pago de impuestos también es mayor, lo que significa un rango menor de beneficios reales a pesar de ganar más dinero, esto aunado al aumento de la inflación hace que las personas no pueden disfrutar de estos logros, sin embargo las autoridades hacendarias informaron que los cambios en ISR buscan proteger poder adquisitivo de las personas y no aumentarán los gravámenes para el 2018.

Ciudad de México.- Tras el anuncio oficial de que para el próximo año se modificarán los parámetros para establecer el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los trabajadores de acuerdo a su nivel de ingresos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha salido al paso para afirmar que esto no implica un aumento en los impuestos.

Juan Rebolledo Márquez Padilla, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP, afirmó que los trabajadores que registren un aumento en su salario una cifra menor o similar a la inflación, no pagará más impuestos.

“No va a haber una sola persona que por esta actualización pague un solo peso más de impuestos, y si van a haber muchas personas que van a pagar menos”, dijo el funcionario.

Por su parte, Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, también confirmó esta situación y señaló que esto en lugar de afectar a los trabajadores, es una medida que los puede beneficiar.

“Si a ti te suben el salario por la inflación no vas a cambiar tu posición en la tabla, es decir, no vas a pagar más impuestos por concepto de ISR, porque no es un aumento verdadero de salario en términos de poder adquisitivo”, dijo el legislador.

Mejorar el poder adquisitivo de las personas

Una de las situaciones que más han afectado a los trabajadores es que su salario cada día rinde menos, se reduce su capacidad de compra y esto a pesar de haber recibido algún tipo de aumento, por lo que además de pagar más impuestos, es más complicado cumplir con todas las obligaciones.

En este sentido y según las autoridades hacendarias, este ajuste en las categorías del ISR disminuirán estos efectos negativos, ya que intentan equilibrar de alguna manera el aumento del costo de la vida con mayores ingresos proporcionales a esos índices.

De acuerdo a declaraciones que retoma Notimex de Juan Rebolledo Márquez Padilla, esta actualización de la tarifa del ISR “ayudará a preservar el poder adquisitivo, en la medida que lo aumentos que hayan tenido en los salarios sean simplemente relacionados a la inflación”.

También señaló que estos cambios se dieron por que la ley indica que “cuando la inflación acumulada es mayor a 10 por ciento por un periodo de tiempo”, se deben ajustar las tarifas para el cálculo de este impuesto y en esta caso así sucedió, ya que de diciembre de 2013 a enero de 2017 se acumuló un incremento superior a este porcentaje.