La idea de jubilarse jóvenes y en buen estado de salud es uno de los ideales que la mayoría de los trabajadores persiguen para poder disfrutar de la vida sin mayores preocupaciones, de esta manera los mexicanos quieren vivir bien en su vejez pero no ahorran para su retiro, así lo señala una encuesta realizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en donde se exponen los motivos del por qué sucede esto.

Ciudad de México.- El ideal de que la vejez es una de las etapas de la vida en donde se pueden hacer muchas cosas depende de muchos factores, entre los que destaca el hecho de tener los recursos suficientes para contar con una independencia financiera que permita precisamente mantener una buena calidad de vida en todos los sentidos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro, elaborada por la Consar, revela que 2 de cada 3 encuestados le gustaría jubilarse a los 60 años o antes y el “49 por ciento considera que su pensión será su principal fuente de ingreso para vivir su vejez”.

Sin embargo, aún no existe entre la población mexicana la cultura del ahorro voluntario, ya que el 41 por ciento señaló que no hace aportaciones voluntarias a su cuenta de Afore “porque no le alcanza”, mientras que 33 por ciento dijo que el motivo de esto es porque tiene “otros gastos”.

Esto a pesar de que 9 de cada 10 entrevistados consideran que una “pensión equivalente a una tercera parte de lo que ganan actualmente será insuficiente para su manutención en la vejez”.

Así, con cifras que retoma Notimex, el 80 por ciento de las personas no hacen aportaciones de ahorro voluntario en su Afore y “solo uno de cada cinco entrevistados haga alguna aportación”, algo que puede afectar sus ingresos en un futuro.

Según explicó la Consar, esta encuesta tiene como objetivo es evaluar el avance en el grado de conocimiento y la percepción que tienen los trabajadores de los temas generales del sistema de pensiones “y desarrollar estrategias futuras que vinculen de manera más estrecha a los 59 millones de ahorradores con su cuenta AFORE”.