Las palabras se deben convertir en hechos y esto es justo lo que no hacen los representantes del gobierno de Donald Trump, ya que las negociaciones del TLCAN no avanzan porque Estados Unidos no cambia su postura y sigue empeñado en imponer sus condiciones, esto a pesar de que públicamente dicen que las cosas mejoran en las mesas de trabajo, así lo señaló Moisés Kalach, jefe del Cuarto de Junto de la delegación mexicana.

Ciudad de México.- En un tono pocas veces visto, el también coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la falta de voluntad política de los estadounidenses es el factor que detienen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Además, recriminó la postura de Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, quien ha utilizado un doble discurso con respecto a lo que sucede en las mesas de negociaciones, ya que públicamente juega un papel conciliador pero al interior, sigue siendo intransigente en sus propuestas.

“El embajador Lighthizer se para y dice: sí, ya estamos cercanos y queremos arreglar, pero quiero quitar estas cosas y si no las aceptas, no hay trato. Eso no es tener mucha voluntad política”, señaló Kalach, en una de las declaraciones más duras que ha hecho la delegación mexicana en contra de su par estadounidense.

Y esto contradice en cierta manera el hecho de que es posible que las negociaciones del TLCAN puedan llegar a un buen puerto en abril o antes de las elecciones presidenciales en México, ya que Kalach asegura que no ha habido ningún cambio en la posición de Estados Unidos con respecto a sus propuestas desde que comenzaron las negociaciones.

Esto te puede interesar: Todo apunta que después de elecciones se firme el TLCAN: HR Ratings

Discursos públicos lejos de las mesas de negociaciones

Y si bien públicamente Lighthizer ha lanzado señales de que reconocen la postura que ha jugado nuestro país e incluso señaló hace unos días que se están “logrando avances reales, particularmente en lo que respecta a México”, para el representante de los empresarios mexicanos esto no se ha visto en las mesas de negociaciones.

“Hasta el día de hoy en las mesas de negociación no se han movido las posiciones del gobierno estadounidense”, dijo Kalach de manera contundente en declaraciones que retoma El Economista.

En ese sentido, el dirigente pidió congruencia a la delegación estadounidense para que sus declaraciones públicas se respalden con hechos concretos en las mesas de trabajo.

“Podrán decir lo que sea en la parte pública, lo que sea; pero si no tenemos esa voluntad reflejada en las ganas de resolver los temas en la parte técnica, va a ser muy complejo que lo hagamos”, afirmó Kalach.

Así, bajo este escenario es probable que el TLCAN entre en una etapa “zombi” prolongando las negociaciones hasta después del proceso electoral de Estados Unidos en noviembre próximo, lo que podría significar que incluso fuera hasta 2019 cuando se llegue a un acuerdo, si es que existe la voluntad política por parte de los propios estadounidenses para lograr esto.