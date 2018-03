Trump utiliza aranceles al aluminio como arma para lograr TLCAN a su favor; México responde

La costumbre del presidente Donald Trump por tratar temas relevantes y de alto impacto para los mercados en sus redes sociales no mengua ni un ápice. La mañana del lunes y a unas cuantas horas de que realice la conferencia de prensa sobre la ronda siete de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primer mandatario estadounidense intentó lanzar una nueva presión para lograr que sus socios comerciales de México y Canadá sedan a sus “caprichos” y concreten la formación de un nuevo acuerdo bajo sus demandas.

“Tenemos grandes déficits comerciales con México y Canadá. El TLCAN, que está en renegociación en este momento, ha sido un mal negocio para Estados Unidos. La reubicación masiva de empresas y empleos. Los aranceles sobre acero y aluminio solo se levantarán si se llega a un acuerdo NAFTA nuevo y justo firmado”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..

