“Estamos preocupados acerca de una presidencia de López Obrador, pero le deseamos suerte. Si fracasa, algo peor podría ocurrir”, destaca el semanario inglés.

A nueve días exactos del 1 de julio, la prestigiosa revista “The Economist” dedicó su portada al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de quien dice, es la “respuesta a Donald Trump”.

El semanario británico publicó un artículo bastante crítico en torno a la figura del político tabasqueño, a quien califica como un candidato presidencial con ideas contrarias a la democracia y la economía modernas, además de acusar que se trata de un “populista nacionalista”.

“(AMLO) parece tener poca idea de cómo funciona una economía o democracia moderna. Menosprecia a las instituciones independientes. Sus ideas son simplistas. Quiere reducir a la mitad los salarios de los altos funcionarios, incluido el presidente y someterse a un referéndum revocatorio cada dos años”, arremetió la publicación británica en contra de Obrador.

Para The Economist, la figura de López Obrador no está muy distante de la del polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su artículo, “AMLO, la respuesta de México a Donald Trump”, la publicación destaca que Obrador podría ser un “experimento arriesgado” para los mexicanos que están cansados de la corrupción y el abuso de poder que se vive en las cúpulas del poder político mexicano.

How worried should the world be about Mexico's likely next president? Our cover in North and South America this week pic.twitter.com/tyOi57o5jR

— The Economist (@TheEconomist) June 21, 2018