Seis países asiáticos y cuatro europeos figuran entre los más ricos del mundo, dejando fuera de la lista a potencias económicas como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Desafortunadamente, ocho países latinoamericanos figuran entre las naciones con mayor índice de desigualdad.

En un mundo con 194 países que dependen de diferentes tipos de economía y gobiernos, hay naciones con mejor capital y estilo de vida que otros. Un instrumento para medir la riqueza de un país es el Producto Interno Bruto (PIB), el cual mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios que produce un país o economía durante un periodo de tiempo, por lo regular es un año.

Los más ricos del mundo

El PIB per cápita nos da una idea de la riqueza de acuerdo al número de habitantes, utilizando esta información, se concluye que los países más ricos son Luxemburgo, Suiza y Macao. No obstante, la economía de Estados Unidos y la de China son dos de las más grandes, pero esto no significa que sean las más ricas, debido al PIB per cápita, el cual da el valor adquisitivo y la relación entre el nivel de renta de un país y su población.

La capacidad de compra de las personas en un determinado país, “el poder adquisitivo”, es la variable que usan los economistas para determinar la salud económica del mismo. Bajo este contexto, los países más ricos son Catar, Macao y Luxemburgo. Esta es la lista de los 10 países con mayor poder adquisitivo.

Catar Macao Luxemburgo Singapur Brunei Kuwait Emiratos Árabes Unidos Noruega Irlanda Suiza

A excepción del 2013 y 2014, cuando fue superada por Macao, Catar ha sido líder en la clasificación de riqueza, gracias a sus reservas de petróleo y gas natural.

Por su parte, Macao depende del turismo y la industria de los casinos, mientras que el país en tercer lugar, Luxemburgo, tiene su desarrollo económico en la gestión de fondos de inversión y una banca privada apoyada por uno de los sistemas impositivos más laxos de Europa.

Los 10 países con mayor desigualdad

A pesar de no ser completamente aprobado, el Coeficiente de Gini es la medición más utilizada para medir la desigualdad. Esta tabla va del 0 al 10, en donde 0 es equivalente a la completa desigualdad.

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, los países más desiguales son Sudáfrica, Haití y Honduras, seguidos por Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rico a y México. La región con mayor desigualdad es Latinoamérica, seguida por el Caribe y África Subsahariana.

Sudáfrica Haití Honduras Colombia Brasil Panamá Chile Ruanda Costa Rica México

Como se puede ver, hay ocho naciones de nuestra zona en la lista y dos de África. Aún así, los países latinoamericanos son los que más han progresado en lo que se refiere a la reducción de la desigualdad.

También te puede interesar: ¿Cómo puedes protegerte de estafas bancarias electrónicas?