Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, ha señalado que no habrá aumentos constantes en los precios de los combustibles y esto gracias a que el nuevo gobierno eliminará gasolinazos aplicando precio único de venta.

Ciudad de México.- En los últimos meses los precios de los combustibles se han elevado de manera constante, afectando la economía de las familias mexicanas y presionando la inflación, pero según el nuevo gobierno electo esto no sucederá a partir del próximo año ya que tiene un plan para frenar los famosos gasolinazos.

Según explicó Andrés Manuel López Obrador en una reunión con integrantes de la a Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), “no sólo no habrá gasolinazos sino que el gas y el diésel no van a subir más que la inflación en tres años y después, ya que tengamos producción de gasolina en México, vamos a bajar los precios”.

Tasa fija de impuestos y precio único anual

Para lograr esto, Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, aseguró que tienen un plan arancelario para controlar el aumento constante en los precios de los combustibles, por lo que se establecerá un precio fijo para las gasolinas desde inicios de año ajustado a la inflación y se mantendrá todo el año.

Contrario a lo que sucede actualmente, en donde el gobierno ajusta semanalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de acuerdo con el comportamiento del tipo de cambio y el precio del petróleo, esto para mantener estímulos fiscales que suavicen el incremento del precio de los combustibles.

Con la propuesta del nuevo gobierno, ya no habrá esas variaciones diarias y por lo tanto, los consumidores sabrán de antemano el costo por litro de los combustibles sin cambios imprevistos, pero para algunos especialistas, esto puede afectar las finanzas públicas.

Menos recaudación de impuestos

Uno de las principales consecuencias será que el gobierno federal puede resentir en sus arcas esta medida, ya que si el precio del diésel, gas o gasolinas suben a nivel internacional, la recaudación por IEPS disminuirá.

Pero tal como lo señaló Abel Hibert, asesor económico de AMLO, esto mismo pasa actualmente ya que “lo que vemos ahora es que en algunos meses el gobierno deja de recaudar un poco cuando sube la gasolina en el exterior y el tipo de cambio, pero en otros meses puede recuperar cuando baja la gasolina en Estados Unidos”.

Para Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), estas condiciones se mantendrán aún con un precio de venta fijo.

Ya que para “cuando suba el dólar y el petróleo, Hacienda va a bajar la cuota del IEPS, ahí perderá recaudación, pero cuando estos componentes bajen, Hacienda puede subir la tasa y recuperar recursos”, explicó Colín en declaraciones para Expansión.

Gasolina más barata en México hasta mitad de sexenio: López Obrador

Efectos negativos

Sin embargo, para Moody’s Investors Service el mantener estímulos fiscales al IEPS es “un factor crediticio negativo pues reducen el crecimiento de los ingresos”.

Pero en otro sentido, “la existencia de estímulos fiscales o subsidios en 2018 también es negativa porque indica que el gobierno federal continúa demorando la total liberalización de los precios de la gasolina”, condiciones que aparentemente prevalecerán con la llegada de la nueva administración.

Finalmente, Moody’s Investors Service afirmó que “el aumento de los subsidios es negativo en términos crediticios para los estados y municipios mexicanos”, ya que reducen sus ingresos y el flujo de dinero para todos los niveles de gobierno.

