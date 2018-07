Política económica de López Obrador similar a la de Lula y Bachelet

La política económica que López Obrador pretende impulsar en su gobierno se enfoca en incrementar los ingresos de la población e invertir en infraestructura para impulsar el crecimiento y desarrollo del país; medidas antes vistas con Lula en Brasil y Bachelet en Chile.

Ciudad de México.- Muchos la tachan de disruptiva, otros de ser un peligro para México y unos más de inviable; lo que es cierto es que la política económica que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende impulsar durante su gobierno no es desconocida, gobiernos latinoamericanos ya la han aplicado y estos han sido los resultados.

¿Qué plantea López Obrador?

El virtual ganador de las elecciones presidenciales en México plantea que la economía mexicana logrará una reactivación vigorosa y detonará el desarrollo del país a medida que mejoren los ingresos de la población y se atiendan las necesidades de los mexicanos como educación y salud.

Para lograrlo, la propuesta de AMLO es incrementar la inversión en infraestructura que permita reactivar los engrandes y poner en marcha una mejora integral del país.

Sin embargo, estas medidas no son nuevas y, de acuerdo a expertos, se asemejan a las adoptadas por los gobiernos de Brasil y Chile. En el gobierno de Lula da Silva, la inversión en infraestructura representó un gran impacto y sus políticas derivaron en un vigoroso incremento en los ingresos de la población.

En comparación con las políticas de AMLO, Mauro Leos, Associate Managing Director de Moody’s Investors Service destacó que si el gobierno entrante en México impulsa programas sociales y de inversión en infraestructura, los salarios nacionales podrían ser afectados a la alza.

Son consecuencias implicadas en la competitividad. Si la agencia social de AMLO tiene programas sociales e inversión en infraestructura, podrá tener un impacto en los salarios, estamos hablando del salario minino nacional”, destacó el especialista en el marco del evento @What an AMLO victory means for Mexico” realzado por Americas Society/Council of the Americas en Nueva York.

Para reducir la desigualdad, López Obrador ha subrayado la inversión y fomento en la educación como punto estratégico de su gobierno. En Chile, Michelle Bachelet transformó la agenda y se enfocó en la educación, haciendo reformas e impulsado la inversión en infraestructura de fomento al sector.

Las dudas sobre el sector energético

La petrolera mexicana Pemex y la brasileña Petrobras han sufrido procesos similares con las reformas que permiten la inversión privada. Petrobras se encuentra en mejor posición que Pemex para efectos de invertir e incrementar su producción, contando con una base de reservas más externa y propia, tecnología probada para producir petróleo en aguas profundas y ultra profundas.

A pesar de que con la reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto la petrolera mexicana planea incrementar su producción con inversiones del sector privado, y se beneficiará con las leyes energéticas relativamente nuevas que aligeran la carga fiscal de la compañía en la medida en que invierte con terceros participantes, las dudas sobre cómo el gobierno de López Obrador orientará el sector energético, siguen en la incertidumbre.

Gerardo Rodríguez, Managing Director of Emerging Markets de BlackRock, estimó que el problema “con Pemex es que se necesita abrir a los cambios que el sector internacional pueda hacer en él. Los planes son crear refinerías, pero no se ve cómo se combinará (esto) con aumento en la producción de la compañía”.

Los resultados de la política económica de Lula da Silva

Durante la presidencia de Lula, entre 2003 y 2010, alrededor de 30 millones de brasileños se elevaron por encima del umbral de la pobreza y se sumaron a la economía de mercado. La mejora se hizo sentir en todo Brasil y llegó a rincones que antes quedaban al margen de esos beneficios, mediante programas sociales que eran elogiados internacionalmente.

Cuando Lula concluyó su mandato, había una economía en auge, una tasa de desempleo inferior a la de Estados Unidos o Alemania y un optimismo sobre el futuro de Brasil inédito en décadas.

Durante el mandato de Lula también hubo una mejora del sistema educativo y se crearon becas para asegurar que los estudiantes más pobres tuvieran acceso a la educación superior.

Lula dejó la presidencia con cerca de 80 por ciento de aprobación y en 2018, aún después de haber sido condenado por actos de corrupción por recibir un apartamento en la costa como soborno de la empresa constructora OAS, el expresidente mantiene un nivel de popularidad asombroso en su país.

La cercanía con Estados Unidos

Una gran diferencia de la economía mexicana con la de Brasil y Chile es la cercanía y amplia dependencia hacia su vecino del norte, Estados Unidos.

El tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un factor de riesgo al que los gobiernos de Lula y Bachelet no se enfrentaron.

López Obrador deberá enfrentar los riesgos de una eventual necrosis del acuerdo comercial y los efectos de choques externos en la moneda mexicana.