Reglas de origen a cambio de cláusula sunset, fórmula para modernizar TLCAN

Parece que la reanudación de los trabajos entre México y Estados Unidos comienza a rendir frutos y según fuentes cercanas a las negociaciones, la fórmula para modernizar el TLCAN es ceder en reglas de origen a cambio de la cláusula sunset.

Ciudad de México.- En un ambiente mucho más calmado y amigable, las delegaciones de México y Estados Unidos mantienen un trabajo intenso antes de la reunión ministerial de alto nivel, que de principio está programada para el próximo jueves.

En esa reunión, fuentes cercanas a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguran que se podría tener avances importantes una vez que México esté dispuesto a flexibilizar su postura en las reglas de origen del sector automotriz.

Mientras que por otra parte, el gobierno de Donald Trump eliminaría de su lista de peticiones la cláusula sunset, con la cual se daría mayor certidumbre a los inversionistas y seguridad al mercado.

Negociaciones avanzan “por autopista rápida”

Con estos trabajos, parece que se han creado muy buenas expectativas de que se logre un acuerdo definitivo para agosto, sobre todo porque nuevamente el gobierno de Estados Unidos ha declarado públicamente, que ahora sí están dispuestos a modernizar el TLCAN.

Según Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense, las “negociaciones inmediatas y más cerca de completarse son con el TLCAN, particularmente con México” y también aseguró que todo va más rápido de los previsto.

“Hay muchas posibilidades de que podamos estar en una pista bastante rápida en las conversaciones con México“, afirmó el funcionario estadounidense.

Por su parte, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, confirmó estas expectativas y fue más allá, al declarar que el TLCAN es prioritario para su gobierno.

“Las pláticas del TLCAN están encaminadas y esa es nuestra prioridad número uno”, dijo Mnuchin, en una retórica que comienza a cambiar su postura hacia México, aunque los funcionarios estadounidenses no han mencionado en ningún momento a Canadá.

Flexibilidad en TLCAN, mensaje que envía el equipo de AMLO a Trump

Aceptan propuestas

Sin embargo, para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el panorama se ha vuelto mucho más claro y con altas posibilidades de que en esta ocasión, sí se logren avancen en los temas más polémicos.

En declaraciones para El Economista, el líder empresarial señaló que “se empieza a vislumbrar una solución en reglas de origen del sector automotriz y va ligada con la no terminación periódica del TLCAN”.

Así, Castañón dejó entrever que las negociaciones que se mantienen hasta el momento con carácter de bilaterales entre México y Estados Unidos, han tenido claros avancen en estos temas.

“Existe un claro interés de Estados Unidos de llegar a un acuerdo en principio en agosto, hay buena disposición”, resaltó Juan Pablo Castañón.

Finalmente señaló que los posibles cambios en las reglas de origen no significan un daño para la industria nacional, ya que aseguró “se trabaja en una fórmula que pueda ser factible, que no dañe los empleos generados en México y no ponga en riesgo las nuevas inversiones que puedan llegar al país”.

De esta manera, la fórmula para modernizar el TLCAN el próximo mes podría girar en torno a aceptar algunas condiciones para las reglas de origen del sector automotriz, a cambio de eliminar la cláusula sunset y generar con esto mayor certidumbre a largo plazo.