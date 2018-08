Representantes del sector empresarial dicen que TLCAN avanza bien

En cuanto a las negociaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos, los representantes del sector empresarial dicen que el TLCAN avanza bien y existen altas posibilidades de que se alcance un acuerdo para finales de agosto.

Ciudad de México.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una de las prioridades tanto para el gobierno actual como para la nueva administración, por lo que trabajan de manera conjunta los dos equipos para lograr que quedé listo en las próximas semanas.

Pero los representantes del sector empresarial, que también participan en estas negociaciones como parte del Cuarto de Junto, están optimistas por el rumbo que han tomado las mesas de trabajo y sobre todo, por la disposición que existe tanto de México como de Estados Unidos para avanzar en temas complejos.

México es buen negociador

En ese sentido, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), destacó esta situación y aseguró que es una estrategia inteligente para destrabar temas muy complejos.

“Estamos apostando a que haya mucha flexibilidad de parte de Estados Unidos. ¡Estamos cerca!”, aseguró el líder industrial.

Pero también afirmó que México es un buen negociador y de manera responsable, ha sabido ajustarse a las exigencias de cada momento y mantener una posición firme cuando se necesita sin caer en la intransigencia.

“También sabemos aflojar un poquito, no estamos cerrados” y aseguró que “México irá con la mayor flexibilidad para revisar los temas más complejos en la renegociación del TLCAN, pero se protegerá el contenido de los países”.

Condiciones ideales para negociar

Por su parte, Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, también mantiene una percepción positiva de lo que se ha logrado en este proceso, sobre todo en la fase de reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos.

“Estamos en una coyuntura propicia para lograr el acuerdo, probablemente sea la mejor desde que empezaron las negociaciones”, aseguró el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la negociación del TLCAN.

Y dadas las condiciones del escenario mundial, donde las disputas comerciales se han intensificado entre Estados Unidos y China y se han elevado los niveles de tensión, el gobierno de Donald Trump ve en el TLCAN una opción para revertir los daños económicos y políticos que ha originado su decisión de comenzar una guerra arancelaria.

Según declaraciones que retoma El Economista, la Casa Blanca ha entendido que el TLCAN “es muy grande para fallar (too big to fail)”, más en “un contexto en el que no baja la tensión comercial con China, las cosas pueden acomodarse y favorecer a México”.

Sin embargo, Kalach reconoció que con los antecedentes de las rondas anteriores, “en esta negociación el paisaje puede cambiar muy rápido”, por lo que aún mantiene un “optimismo moderado”.

Ampliar las redes de comercio exterior será fundamental para México

Estrategia política de Donald Trump

Finalmente, para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las condiciones actuales obligan a Trump a ser más flexible e inteligente en sus decisiones, ya que está de por medio las elecciones intermedias de noviembre próximo.

En ese sentido, un buen acuerdo con México sería una señal positiva para los votantes en Estados Unidos, ya que a Trump “le urge demostrar a su electorado que puede ponerse de acuerdo con sus socios comerciales”.

De esta manera, “si existe flexibilidad de la Casa Blanca, podemos encontrar escenarios en que México pueda tener condiciones para un acuerdo en principio y que se incorpore Canadá”, concluyó el líder del CCE.