Pacto bilateral entre EU y México reduce incertidumbre entre inversionistas

El sector financiero ha respondido muy bien al pacto bilateral entre EU y México, ya que reduce la incertidumbre entre inversionistas y da confianza en el largo plazo, además de que se fortalecen ciertos sectores manufactureros de importancia para el país.

Ciudad de México.- A pesar de que es solo un pacto bilateral entre Estados Unidos y México y se está a la espera de que el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) siga siendo trilateral con Canadá a bordo, los analistas financieros consideran este avance muy importante.

Sobre todo porque reduce el nivel de incertidumbre en los mercados y además, se tiene un panorama mucho más claro a largo plazo, con la base de que la relación comercial no va a terminar, a pesar de que el TLCAN no prospere como tal.

Confianza en los inversionistas

Según la calificadora HR Ratings, el acuerdo preliminar al que llegaron México y Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “tendría un efecto favorable en la confianza de los inversionistas”.

Esto debido a que se libró el peor escenario posible, que era una ruptura de la relación comercial con el gobierno de Donald Trump, por lo que este avance es una buena noticia desde cualquier ángulo.

Sin embargo, la calificadora lo toma con cautela, ya que “estas resoluciones no pueden ser consideradas como definitivas, pues los acuerdos anunciados no incluyen a Canadá y no está garantizado que este país aceptará los términos negociados”.

Esta posibilidad de que Canadá no acepte y el TLCAN deje de ser trilateral o incluso de paso solo al acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, también tendría un impacto en los mercados y los inversionistas, pero de entrada esto “impone presión sobre los negociadores canadienses”.

Promueve inversiones a largo plazo

Por su parte, Fitch Ratings también consideró este nuevo escenario como positivo, sobre todo porque empareja el terreno para que las empresas y corporaciones piensen en inversiones a largo plazo.

“El anuncio atenúa la incertidumbre en relación con el resultado final de las negociaciones y establece un marco para la toma de decisiones de inversión de largo plazo”, dijo la calificadora en declaraciones que retoma Notimex.

Además, también pone estándares muy importantes para aumentar la competitividad de las empresas de México, que mantienen operaciones en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos.

Según un reporte de Fitch, “aproximadamente 41 por ciento de los emisores corporativos mexicanos calificados mantiene operaciones en el exterior y 24 por ciento exporta”, por lo que “el reto principal para las compañías en México en el largo plazo seguirá siendo mantener o mejorar la competitividad frente a participantes en otros países”, dijo la calificador.

Además, este acuerdo bilateral en principio, pone en claro las condiciones en que deben operar las industria automotriz y agropecuaria, dos de los “sectores con mayor riesgo” por su dependencia con el mercado de los Estados Unidos, por lo tanto la calificadora considera positivo este avance.