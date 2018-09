El presidente electo de México, reconoció que tiene intenciones de hacer modificaciones al sistema de recaudación e implementar una reforma en la materia, por lo que AMLO propone simplificar trámites fiscales y confiar en los contribuyentes.

Ciudad de México.- Durante la reunión que sostuvo con los empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo Léon (Caintra), Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la reforma fiscal, pero aseguró que sería hasta el segundo año de su gobierno cuando comenzarán a trabajar sobre el tema.

Según el presidente electo, iniciará su gestión sin cambios de fondo y “vamos a gobernar los primeros años de esta manera y llevar a cabo consultas para conocer puntos de vista, para que una vez que el gobierno esté acreditado y la gente le tenga confianza al gobierno, entonces sí podamos pensar en una reforma fiscal”.

En ese sentido, el próximo mandatario de México considera necesario que se cambie la percepción que se tiene de los contribuyentes para que ajustar las reglas hacia métodos que sean más amigables con las personas físicas y morales, así como reducir los gastos administrativos que implica el actual sistema de fiscalización.

De esta manera, AMLO tiene como eje de acción “consultar a empresarios y ciudadanos y buscar una reforma fiscal que tenga como elemento fundamental la simplificación y la confianza en las y los contribuyentes”.

Confiar en los contribuyentes

Para López Obrador, el nuevo sistema fiscal tendrá como base la cordialidad con cada contribuyente, por lo que su gobierno buscará simplificar los procedimientos para que sea mucho más fácil cumplir con las obligaciones.

Esto implica el uso de “una fórmula sencilla que determine las contribuciones que se deberán aportar” y además, las auditorías y revisiones se harán de “manera aleatoria, es decir, sin una política de persecución al contribuyente”.

Así, el presidente electo dice que su modelo busca impulsar el hecho de “que todos los ciudadanos mexicanos podamos hacer una manifestación anual, y decir: ‘en uso de mis facultades y bajo protesta de decir la verdad, tuve tales ingresos’… y con una fórmula sencilla ‘me corresponde aportar tanto’ y se deposite el dinero en un banco”.

Por lo que AMLO propone “confiar y no tener un aparato para la fiscalización ni perseguir a nadie”, por lo que implementará un mecanismo de evaluación a “través de sorteo” para hacer una indagatoria en su momento para verificar que los datos aportados sean ciertos.

No más impuestos

Otro de los ejes principales que tiene el nuevo gobierno es la reducción de impuestos, por lo que ante los empresarios de Nuevo León, López Obrador aseguró que incluso piensa en reducir las tasas actuales.

“Hice el compromiso y voy a cumplir, no va a haber impuestos nuevos ni aumento en los impuestos, habrá precios justos en insumos, no va a haber gasolinazos, no va a haber una reforma fiscal para recaudar más aumentando los impuestos”, señaló.

Finalmente y en la medida en que pueda ir implementado estas medidas en los primeros años de su gobierno, AMLO considera que es viable incluso lograr una reducción de impuestos.

“Lo mismo en cuanto a las tasas que se cobran, por qué no pensar en reducirlas en su momento si va a generar empleos, lo vamos a analizar”, dijo el presidente electo a las y los empresarios de Nuevo León.