El precio de la gasolina no bajará con el nuevo gobierno, entonces ¿mintió AMLO?

Uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar la economía familiar es al aumento constante de los combustibles, pero ahora ya sabemos que el precio de la gasolina no bajará con el nuevo gobierno.

Ciudad de México.- ¿Mintió AMLO al prometer que los precios de las gasolinas iban a bajar cuando llegara al poder? Esta es una de las interpretaciones que se le puede dar a las declaraciones que hizo Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina del presidente, con respecto a lo que sucederá con el costo de combustibles.

“No vamos a hacer ahorita nada nuevo, no vamos a cambiar nada para no crear incertidumbre y no vamos a hacer nada que afecte la confianza, nada”, señaló en el Foro Económico México 2018.

También aseguró que se mantendrá el subsidio a los combustibles y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con lo que prácticamente al comienzo del sexenio, no habrá ningún cambio importante en la forma en que se cotiza el precio de las gasolinas.

“Vamos a seguir con la política actual, no vamos a subsidiar, no vamos a controlar, no vamos a hacer nada que no sea de mercado, todo es de mercado”, dijo Romo en declaraciones que retoma El Financiero, quien también confirmó que los precios se establecerán de acuerdo a las dinámicas del mercado.

Las promesas de AMLO

Estas palabras parecieran que contradicen lo que López Obrador dijo durante su campaña presidencial, donde aseguró que en su gobierno ya no habría gasolinazos.

“De entrada ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no van a haber estos aumentos en términos reales de combustibles, ya no va a haber gasolinazos, para que estén ustedes tranquilo”, dijo AMLO en un mitin en Nayarit.

Pero también dejó entrever que la aplicación de esta medida no sería inmediata sino que se necesitaría algún tiempo razonable para lograr estos objetivos, sobre todo en la medida en que el país se convierta en autosuficiente en la producción de gasolinas.

“Hago el compromiso de que a mediados del sexenio próximo, a los tres años de haber llegado al gobierno vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero”, esto con la puesta en marcha de dos refinerías nuevas y con la rehabilitación de las existentes.

Finalmente, ya hacia el cierre de la campaña presidencial, señaló: “no quiero mentir…en la medida de que se vaya avanzando en el tramo de producción de combustibles, gasolina, diésel, gas y se produzca energía eléctrica, vamos a bajar los precios”.

¿Mintió AMLO con estas promesas?

Seguramente el presidente electo será muy criticado por el panorama que planteó el próximo encargado de la Oficina Presidencial, pero según el sitio Verificado, estas medidas no están pensadas a corto plazo.

“El planteamiento en cuanto al descenso de precios de los combustibles sería gradual a partir de la mitad de su sexenio, fue el mismo que el que hizo una semana después de haber ganado las elecciones”, dice este sitio.

Por lo tanto, “es falso que AMLO haya incumplido su promesa de bajar los precios de la gasolina, como afirman algunos analistas y organizaciones civiles”, concluye Verificado, pero ahora tendremos que esperar al menos tres años y que las condiciones sean las precisas, para tener ese beneficio.