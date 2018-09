Un panel de cinco especialistas expuso en el Foro Forbes 2018 cuáles son los retos que debe enfrentar México para que su economía se incremente.

Ciudad de México.- En el Foro Forbes 2018, cinco especialistas de la banca mexicana responden a las pregunta ¿cuáles son los retos que debe enfrentar México para crecer económicamente?

Arturo Saval, Socio Director Senior y Co Presidente de Nexxus Capital, explicó que el merado mexicano es joven y creciente y, sobre todo, conectado. Sin embargo, a este mercado le hacen falta reglas de competencia y seguridad porque “sin seguridad muchas actividades son difíciles, es el tema más delicado, es un factor que tiene que proveer el estado“. El mercado mexicano, destacó finalmente, se mantiene pese a las diferencias de competitividad, “gobierne quien gobierne”.

Por su parte, Samantha Ricciardi, Directora Ejecutiva de Blackrock México, América Central y El Caribe, dijo que los inversionistas locales necesitan estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras, mercados emergentes e inversiones. México tiene a favor solidez, fortaleza en tipo de cambio, menos tensiones con las aduanas comerciales y un crecimiento significativo de la clase media; por ello, Blackrock “seguirá invirtiendo en México, convencidos del potencial que tiene”.

Para Ernesto Torres Cantú, CEO de Grupo Financiero Banamex, el crecimiento de México es absolutamente cierto; sin embargo, las velocidades de crecimiento de las regiones del país difieren entre sí. “Son necesarios más proyectos pero también es necesaria la bancarización de todos los niveles económicos. Es importante terminar con el efectivo porque genera costos adicionales“. Otro aspecto importante a considerar en este último tema tiene relación con la corrupción, pues esta se liga directamente con el uso de efectivo.

El Presidente de American Express por América Latina y Negocio Internacional de Seguros, José María Zas, aportó al panel una reflexión sobre los progresos de México comparados con los países de Latinoamerica. En México, el 10 por ciento del gasto es con plástico y 90 por ciento con efectivo, lo cual cual significa que el uso del plástico no ha crecido en los últimos años. “En otros países se incentiva el uso del plástico como un acuerdo entre gobierno y bancos, México debe cambiar la regulación en este sentido e incentivarla, educar a la población para usarlo”.

Para la Directora General de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), María Ariza, un aspecto importante para el crecimiento del país es la participación en el mercado bursátil. México ocupa la posición 15 como economía mundial; sin embargo, en el mercado bursátil cae a la posición 40. En el mercado de México, 99 por ciento de la actividad económica del país lo representan las Pymes, pero están muy poco representadas en el mercado bursátil. “No hay una cultura del mercado bursátil“, dijo Ariza, y por esta razón “las Pymes no cuentan con un fondeo oportuno y no llegan a ser grandes empresas”.

