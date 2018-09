Las noticias económicas que debes saber este jueves

El dólar hoy se vende en 19.15 pesos, mientras que el precio del barril de petróleo alcanza máximo en 4 años ¿Qué dicen los analistas para este 20 de septiembre?

Ciudad de México.- Los indicadores macroeconómicos de México se mueven en reacción al comportamiento de los mercados globales y a la espera del desarrollo de eventos relevantes como la negociación del TLCAN entre Estados Unidos y Canadá y la reunión de la OPEP para analizar las sanciones del gobierno de Donald Trump sobre Irán.

Tipo de cambio

Este jueves el dólar estadunidense se cotiza en 18.87 pesos a la venta y a un máximo de 19.15 en casas de cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y se adquiere en un máximo de 17.60 pesos.

El euro, por su parte, se vende en un máximo de 23.39 pesos y se compra a mínimo de 21,60 pesos.

La Libra esterlina se encuentra a un máximo de 26.50 pesos por unidad y se consigue en un mínimo de 23.00 pesos.

Por su parte, el yen se vende en un máximo de 0.23 por unidad y se compra en 0.15.

Precio del petróleo

El barril de petróleo mexicano alcanzó el jueves un máximo histórico desde noviembre de 2014, cotizando en 70.20 dólares con un avance de 85 centavos frente a su nivel previo.

Al inicio de la jornada, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte, para entregas en noviembre, se cotizaba en 79.66 dólares en el mercado electrónico Internacional Petroleum Exchange.

El West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, para entregas en noviembre, se vendía en 71.72 dólares.

¿Qué dicen los analistas?

Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

CITIBANAMEX – Las perspectivas sobre el banco central, las finanzas públicas y la inflación son cruciales, y bajo ciertas condiciones, incluso se “auto-cumplen”. La deuda pública está controlada (como lo ratifican las tasas de interés en los mercados de deuda y las calificadoras internacionales) aunque es relativamente elevada. Por otro lado, debería reconocerse que la inflación no sólo depende del banco central sino de lo que haga el gobierno federal. Además, la evolución de tasas e inflación depende de las perspectivas que cada agente económico tenga sobre cómo van a evolucionar ambas variables. La incertidumbre es mayor en periodos de transición gubernamental. Uno de los papeles del gobierno y el banco central es influir sobre tales expectativas.

BANORTE – El USD mantiene debilidad reciente cayendo por cuarta sesión consecutiva ante buen desempeño hoy tanto de divisas desarrolladas como de emergentes.

MONEX – Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, en dónde la atención de los inversionistas sigue puesta en la resolución de algunos conflictos comerciales de Estados Unidos con sus principales socios. Al respecto, el Primer Ministro de China dijo que reduciría aranceles sobre las importaciones de la mayoría de los socios comerciales a partir del próximo mes, como medida para disminuir los costos para los consumidores, en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Por otra parte, sobresalió que las negociaciones del Brexit siguen sin avances. Theresa May, dijo que no habrá un segundo referéndum y que Reino Unido abandonaría el bloque en marzo. En Estados Unidos se darán a conocer las Solicitudes Iniciales de Desempleo, el Índice Líder, el Índice de Negocios de Filadelfia y las Ventas de Casas Existentes; mientras que en México no se darán a conocer datos económicos relevante.

