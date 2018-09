Como sucede a nivel familiar, donde las deudas comprometen todos los ingresos y la manera en que se distribuye el dinero, de la misma manera la falta de recursos será el principal factor que limite al gobierno de AMLO y sus proyectos básicos.

Ciudad de México.- Aún no toma posesión y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su equipo ya se enfrentan a herencias muy pesadas en materia de deudas y la distribución de los recursos públicos, ya que al menos 4 pesos de cada 10 que gasta el gobierno federal están comprometidos en solo tres ramos.

Deuda pública, transferencias de recursos del gobierno federal a los estados y el aumento de gastos en el sistema de pensiones, solo en estos tres sectores se destina el 41.2 por ciento del gasto público.

Los números de cada sector

La deuda pública ha crecido de manera constante en el último sexenio y según cifras oficiales, el costo financiero en diciembre de 2012 por este concepto representó el 5.8 por ciento, pero en julio de 2018 creció al 11.3 por ciento.

Según Ernesto O´Farril presidente de Bursamétrica, “este incremento se relaciona con los ajustes al alza de la tasa de interés de referencia del banco central mexicano y en Estados Unidos, además de la propia contratación de deuda con instituciones financieras por parte del sector público”.

Otro de los ramos que se llevan gran parte de los ingresos del gobierno son las transferencias de recursos a los gobiernos estatales, que si en el último mes de 2012 representó el 13.7 por ciento del Presupuesto de Egresos, en julio de este año aumentó al 15.8 por ciento.

Y el tercer sector al que el gobierno federal destina un porcentaje importante de los recursos, son a las pensiones y pasó de 12.4 por ciento en 2012 a 14.1 por ciento en 2018.

Este “gasto va en función del crecimiento de la población en edad de retiro” pero “ante la falta de recursos para este fin, se toman de los impuestos generando ciclos viciosos” en el presupuesto, aseguró O´Farril en declaraciones para Expansión.

Se limita la inversión productiva

Esta dura realidad limita el margen de acción del gobierno entrante, ya que para solventar en parte esta distribución inequitativa de los recursos, busca implementar un plan de austeridad gubernamental con el fin de aplicar métodos que permitan de alguna financiar los programas de apoyo a los sectores vulnerables que prometió AMLO en su campaña.

Así, “queda poco margen para destinar recursos a promesas de campaña”, dice O´Farril y asegura que el reto es mayor para impulsar las becas a los jóvenes, las pensiones universales para adultos mayores y los proyectos de infraestructura, todo sin “incrementar la deuda pública el siguiente año y lograr un superávit primario en las finanzas públicas”.

Y agregó el experto: “cada año vamos a ver una mayor presión por estos gastos comprometidos que representan el uso de una gran parte de los ingresos públicos y que no son utilizados para detonar actividades productivas”.

No aumentarán los impuestos

A pesar de estas limitantes con las que tendrá que lidiar el gobierno entrante, el coordinador del equipo de transición de AMLO, Arturo Herrera, aseguró que no habrá aumento ni la implementación de nuevos impuestos, como tampoco una reducción de los ya existentes.

Así, Herrera señaló que “la estructura tributaria no va a cambiar”, por lo que “no va haber aumento de impuestos y no va haber disminución de impuestos en la primera parte del sexenio”.

Finalmente, el coordinador del equipo de transición aseguró que para el nuevo gobierno hay dos prioridades en materia de inversión en infraestructura y “más allá de grandes proyectos como el tren Maya”, lo primordial “es dar mantenimiento a lo que ya existe y la otra es finalizar las obras inconclusas”, con lo que seguramente algunos proyectos tendrán que esperar.