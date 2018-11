Cómo saber si tienes un jefe tóxico y cómo evitar serlo

Un buen jefe debe saber cómo establecer sus metas conforme a las herramientas que cuenta, delegar responsabilidades, controlar el trabajo a medida que este surja y aprender a dar retroalimentación a su equipo.

Uno de los grandes problemas en el trabajo es el ambiente laboral y la preparación del personal. Si bien, puedes tener un buen ingreso y contar con prestaciones de ley, ir a un trabajo día a día donde tu jefe y tus colegas son negativos, no están bien preparados, o ambos, es un factor decisivo para el éxito de una empresa.

Uno de los puestos más importantes de una empresa es la gerencia. El gerente se encarga del desempeño de los empleados, de ser el líder y motivar a su equipo, supervisar y administrar las operaciones del área que está bajo su cargo, delegar actividades y fortalecer el ambiente de trabajo.

En Estados Unidos, la escritora Alison Green ha levantado la voz y ha creado la columna de consejos laborales: “Pregúntale a un gerente”.

¿Cómo detectar si tienes a un jefe tóxico?

Puedes ser excelente en tu trabajo, estar capacitado con el conocimiento requerido pero, no cualquier persona puede ser un líder, se necesitan características que impulsen a tus colaboradores a mejorar su rendimiento y con ello mejorar los resultados de la compañía.

Por lo general, un buen jefe debe saber cómo establecer sus metas conforme a las herramientas que cuenta, delegar responsabilidades, controlar el trabajo a medida que este surja y aprender a dar retroalimentación a su equipo.

Así pues, estas son algunas claves que pueden ayudarte a identificar si tienes a un jefe tóxico:

No pone claros los objetivos ni las instrucciones y se frustra por no tener los resultados esperados.

No hay buena comunicación con ellos y no tienen en cuenta las necesidades de su personal. No son humanos ni comprensivos.

No saben delegar responsabilidades y solo toman ellos decisiones de forma individual sin tomar en cuenta las opiniones de su equipo.

Son muy inflexibles y se irritan con facilidad, así que no les gusta que les molesten. No están a favor de los cambios para mejorar en conjunto. Le tienen pánico al cambio y la innovación.

¿Has sido promovido y serás jefe por primera vez?

Sé cuidadoso con tus decisiones y aptitudes ya que estás a cargo de un equipo de trabajo. Este cargo no tiene la atención debida ya que las empresas no capacitan bien a sus gerentes y esto conlleva a que no estén bien preparados para el manejo del puesto.

Por lo general, los jefes son seleccionados con base en su experiencia y sus habilidades, sin tomar en cuenta sus habilidades para dirigir y liderar equipos.

Evidentemente esto no es problema solo del nuevo jefe que asumió el cargo, es responsabilidad de la empresa el capacitar a su personal en todo momento para la mejora continúa. ¿Cómo es posible que un montacargas si reciba el asesoramiento del uso de sus herramientas y un jefe no? Debido al dinero y tiempo que esto implica.

Capacitar al personal de es una labor que requiere de recursos. Además, no es algo que puedan absorber completamente en dos días de curso, es una capacitación que requiere de tiempo y apoyo constante.

¿Cómo arreglar el problema?

La manera más efectiva es concientizar a las empresas de esta problemática y hacer énfasis en que la capacitación de sus empleados también es un factor clave del éxito.

También te puede interesar: La importancia del ahorro voluntario para un feliz retiro