Presupuesto 2019 bajo la lupa del mismo gobierno

Para evitar subejercicios del presupuesto 2019, el gobierno federal implementará un mecanismo de evaluación trimestral.

¿Cómo saber si el Presupuesto 2019 cumplirá con el ejercicio para el que fue diseñado? La respuesta parece tenerla ya en la punta de la lengua el gobierno federal y es que el presidente López Obrador anunció el establecimiento de un mecanismo que evaluará trimestralmente la ejecución del presupuesto y así evitar subejercicios del mismo.

“Suele pasar cuando hay un mal gobierno que existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe ser o no llega a tiempo; se acumula al final del año y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada y cuesta mucho el que actúen de esa manera, porque malgastan”. Fue la explicación de Obrador en su conferencia matutina.

Parece que parte de la estrategia de López Obrador es señalar lo “mal” que hicieron los gobiernos anteriores y subrayar los cambios que pretende implementar su administración.

En esta búsqueda ha señalado que su gobierno va a “cumplir entregando toda la información, los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto, por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos, y también el presupuesto para el año próximo; nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados”.

Sin embargo, el tema de la corrupción podría seguir siendo el talón de Aquiles del gobierno mexicano. Los rumores de compras “sospechosas” en rubros como los medicamentos del sector salud, empiezan a opacar la lucha anticorrupción de Obrador.

Sobre el tema, el presidente señaló que solicitarán las compras de medicamentos en el primer semestre del año próximo y no habrá corrupción, “eso se termina por completo”, y adelantó que el próximo viernes dará a conocer el plan de salud en Mérida, Yucatán.

Sobre el rumor de compra de medicamentos presuntamente acordada por Morena; AMLO aseguró que “No hay ninguna compra de medicamentos. Se va a licitar las compras en el primer semestre del año próximo..” pic.twitter.com/rp1SldKXSF — El Semanario (@El_Semanario) 10 de diciembre de 2018

“Pueden decir que la corrupción no se acaba por decreto. La corrupción se va a terminar porque no se va a permitir que se hagan negocios con el poder público. `Me canso ganso´”.

Al arranque de su segunda semana de Gobierno, Obrador se ha comprometido a esclarecer todos los procesos que atañen a su administración.

Prometió que revelará el mecanismo regional con el que se recopilará información oficial en temas de inseguridad.

Mientras tanto, el camino del actual gobierno sigue su curso y se espera que con el paso se esclarezcan más sus medidas y estrategias para cumplir con sus promesas de campaña.