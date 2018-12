A pesar de que el gobierno federal sigue diciendo que esta negociación tendrá un final feliz para ambas partes, las razones por las que los tenedores de bonos del NAIM no aceptan la oferta de AMLO son principalmente por falta de garantías futuras.

Ciudad de México.- Ya es la tercera ocasión que los tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT), rechazan la oferta oficial y en esta ocasión argumentaron que aún no se han planteado las condiciones precisas que les den certeza financiera.

Representados por las firmas Hogan Lovells y Houlihan Lokey, el grupo de bonistas asegura que si bien “la propuesta enmendada hace mejoras incrementales, los problemas fundamentales siguen siendo tales que no puede respaldarla en su forma actual”.

Dudas sobre el futuro

En ese sentido, el gobierno federal ya mejoró la oferta para pagar mil dólares por cada mil dólares invertidos, un aumento con respecto a los 900 dólares por cada mil que ofrecía anteriormente, además de mayores protecciones a los inversionistas.

Entre ellas les aseguran los flujos provenientes de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), “sin que se vean afectados por un futuro crecimiento de otros aeropuertos aledaños”, como Toluca y Santa Lucía.

Pero el grupo Ad Hoc de tenedores de bonos dice que esto no es suficiente a largo plazo. “Los términos de la propuesta enmendada son insuficientes para compensar la reducción o eliminación completa del volumen de pasajeros en el aeropuerto Benito Juárez que se espera con el tiempo como resultado de la apertura de dichos aeropuertos alternativos”, dijeron.

Además, El Grupo también cree que “cualquier consentimiento otorgado por los tenedores de bonos en relación con una licitación, debe limitarse a la cantidad de bonos realmente comprados, y no debe aplicarse a todos los bonos mantenidos por el tenedor de bonos”.

Pero a pesar de la negativa de los tenedores de bonos de aceptar esta tercera oferta, para Sergio Chagoya, socio del despacho de abogados Santamarina + Steta, esta nueva propuesta es mucho más atractiva a pesar de las dudas que aún persisten, sobre todo para los bonos con vencimiento en el 2046 y el 2047.

“Esto mejora sin lugar a dudas el perfil crediticio del instrumento y hace más atractivo el aceptar la oferta para los inversionistas que participaron en la colocación de los bonos”, señaló el experto en declaraciones para Expansión.

Hacienda y AMLO mandan mensajes de tranquilidad por bonos del NAIM

AMLO responde

En ese sentido, para el gobierno federal esto es parte del proceso de negociación, que se llevará un tiempo razonable y que todas las exigencias que surgen por parte de los inversionistas es hasta cierto punto natural, ya que quieren estar protegidos ante una situación tan complicada.

Esto es “libre mercado, es un asunto que está viendo Hacienda y la recomendación inicial es responder y respetar a inversionistas, a poseedores de bonos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

También aseguró que no tienen ninguna intención para tomar medidas radicales y que afecten la relación con los mercados, ya que esto nunca ha sido planteado como una solución a los problemas que se han generado en torno a la cancelación del NAIM.

Por tal motivo, AMLO aseguró que no piensan “llevar a cabo ninguna medida arbitraria, no expropiar, no actuar de manera autoritaria, en este caso es el mercado que está haciendo la regulación y vamos a hacerlo de esta manera”, además de que ratificó que este tema y el rechazo de las ofertas “lo manejará Hacienda”.