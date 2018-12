El presupuesto de egresos presentado por Andrés Manuel López Obrador ha provocado muchas reacciones positivas, que hacen suponer que es lo que faltaba para que renazca el amor y se reconcilie con los mercados y a la par, para ratificar sus propuestas sociales.

Ciudad de México.- Orientado a cumplir con las promesas de campaña en el plano social y de desarrollo de proyectos prioritarios, el Paquete Económico de 2019 presentado por el gobierno de López Obrador, tiene contemplados recursos por 5.81 billones de pesos y ha cuidado elementos esenciales que preocupaban a los especialistas.

Con esto, quedaron atrás las dudas y la incertidumbre entre los analistas económicos y financieros, ya que logró acomodar todos los números como para atender las prioridades sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Esto te puede interesar: Políticas económicas de AMLO no alcanzan a generar certidumbre económica

Presupuesto responsable

Para Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, “había un sentimiento generalizado de que era muy difícil cuadrar el gasto de los programas sociales sin un incremento del déficit, pero con esta propuesta de Paquete Económico, López Obrador cumple su palabra de ser fiscalmente responsable”.

Esto debido a que en esencia, la iniciativa enviada al Congreso busca mantener un superávit primario equivalente a 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), no aumentar los impuestos y no presupuestar ingresos que no sean realistas y ajustados a la realidad del país.

Además, Casillas resaltó “que los supuestos económicos para 2019 son creíbles, con una proyección de crecimiento del PIB de 2.0 por ciento, inflación de 3.4 y además de una plataforma petrolera en poco menos de 1.9 millones de barriles diarios”.

En ese sentido, “se trata de un Paquete responsable que debe resultar en que la deuda como porcentaje del PIB siga estable en 2019. Debe ser bien recibido por los mercados”, señaló Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA Bancomer.

Cumplir con todos los compromisos

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 es consistente con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica a través de la solidez de las finanzas públicas”.

Además de que garantiza “los recursos necesarios para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proveer servicios de calidad en salud, educación, combate a la pobreza e inversión en infraestructura en beneficio de toda la población”.

En ese sentido, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), calificó como “responsable y realista el Paquete Económico de 2019”, debido a la “coyuntura por la que atraviesa la economía mexicana”.

Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México, señaló en declaraciones para El Financiero, que “el Paquete presentado luce razonable respecto a los supuestos macroeconómicos y parece efectivamente orientado a mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macro, lo que es una buena noticia”.

Pero además, el presidente López Obrador señaló en su conferencia de prensa matutina que esta propuesta incluye cumplir con las promesas que hizo en campaña en materia social y que se destinarán alrededor de 300 mil millones de pesos para este sector, sin afectar otros indicadores y con esto garantizar la estabilidad económica del país.

“Lo importante es que todas estas inversiones van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas”, señaló AMLO y aseguró que “1 millón 200 mil jóvenes tendrán trabajo y 4 millones tendrán una beca para que sigan estudiando”.

Además de que aumenta al doble la pensión para adultos mayores y el presupuesto contempla becas a personas con discapacidad. “Vamos a crecer y va a ver desarrollo, eso se va a sentir con un mayor bienestar social ”, señaló López Obrador.

El nuevo sistema de salud y la idea de generar bienestar

Proyectos de infraestructura

Otro de los pilares para el gobierno federal tiene que ver con proyectos de infraestructura petrolera y la construcción del Tren Maya y el Transístmico, para cual el presupuesto de egresos ha destinado recursos para comenzar a materializarlos.

Así, la iniciativa contempla 711 mil 434 millones de pesos al gasto de inversión pública, lo que significaría un crecimiento de 6.4 por ciento respecto del presupuesto aprobado en el 2018.

Con todos estos elementos, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señaló que “hay que redireccionar todo el gasto posible a dos rubros: capital humano e infraestructura pública”.

Y agregó: “Si no tenemos capital humano de primera y si no tenemos una infraestructura pública de primera, no vamos crecer de manera robusta en el largo plazo”.