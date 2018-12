Con apenas unos días en el poder, el escenario se estaba llenando de nubarrones que comenzaban a amenazar el panorama del nuevo gobierno, pero gracias al presupuesto de egresos presentado por AMLO y su equipo, parece que ya se está alejando el fantasma de una crisis económica en el país.

Ciudad de México.- Nadie creía que pudiera cuadrar los números, ajustar los presupuestos y hacer que alcanzara para todo sin aumentar la deuda o gastar más de lo que se tiene; sin embargo, el paquete económico para 2019 ha causado reacciones muy positivas en los mercados y los analistas.

Con la premisa de que este presupuesto es “muy responsable y razonado” tal como lo señaló el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que “la gente debe confiar en que no vamos de ninguna manera a llevar a la economía a una crisis”.

Los demonios y las dudas

No fu fácil conjurar los demonios que siempre están presentes en un entorno económico complicado, con una deuda creciendo y muy poco margen de acción, además de un compromiso mayor con la sociedad por cumplir con las promesas de campaña y ayudar a los sectores más desprotegidos sin afectar los “indicadores macros”, como dicen los expertos.

De tal forma que uno de los mayores conjuros lo realizó el gobierno de AMLO al mantener las promesas de gasto con todo y los proyectos prioritarios para el nuevo gobierno, en apenas el 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Hemos trabajado mucho y hemos sufrido mucho para tener este 1.0 por ciento de superávit primario que se plantea en el paquete económico 2019”, dijo Urzúa y con lo cual se va asegurar que “la deuda respecto al PIB siga siendo estable, si no es que baje”.

Por tal motivo, tal como lo evaluó Citibanamex, “el presupuesto se ha vuelto más creíble y las agencias calificadoras se mantendrán satisfechas por al menos la primera mitad del año, ya que haría falta un desliz fiscal sustancial para generar riesgos de descensos en la calificación soberana”.

Pero también a nivel social este presupuesto de egresos guarda sorpresas agradables, ya que como lo señaló Carlos Urzúa, los grandes programas de la nueva administración enfocados en los Adultos Mayores y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, serán claves para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de estos sectores.

Sobre todo porque hay “2 millones 300 mil jóvenes quienes en este momento realmente no ven, no tienen esperanza, no ven la luz. Creo que con esto las cosas van a cambiar y que México va a ser un país mejor”, dijo Urzúa en declaraciones que retoma Notimex.

Con esto, los nubarrones se dispersan, los fantasmas se debilitan y todo comienza a tener ese azul profundo que caracteriza a los inviernos en México, pero si bien a niveles macroeconómicos todo ha sido como un nuevo romance entre el gobierno y los mercados, a nivel político aún no hay luna de miel.

Los zafarranchos de la oposición

Como ya es costumbre, el recinto legislativo tiene un aire muy espeso cada vez que un funcionario federal tiene que ir a la tribuna de la Cámara de Diputados a exponer sus ideas y en el caso de Carlos Urzúa, la cosa no fue diferente a pesar de que Morena tiene la mayoría.

En medio de un ambiente hostil, el secretario de Hacienda tuvo que hacer frente a los reclamos por la reducción de presupuestos para las universidades públicas, cultura, ciencia y la tecnología y en general, en todos esos ramos donde cada año se achican los recursos.

Con pancartas, gritos y escándalos muy al estilo de los diputados, Urzúa comprobó que si los mercados, las agencias calificadoras internacionales y los inversionistas son muy duros, nada como los reclamos de una oposición política que en teoría, da equilibrio a la democracia.

De esta manera, López Obrador y su equipo económico han aprobado con suficiencia la dura prueba del presupuesto de egresos y han logrado que los mercados reconozcan su habilidad para cuadrar los números de manera real y austera, algo que desde hace muchos años no se veía de forma tan clara, pero el camino aún es largo y falta mucho por avanzar para ver los resultados prometidos.