Hacia el norte los muros físicos y psicológicos siguen siendo señales de alerta en todos los sentidos, pero contrario a esto se abren las fronteras y el panorama comercial en la región del Pacífico, con la entrada en vigor de un nuevo acuerdo.

Ciudad de México.- Ahora se llama el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT en español o CPTPP en inglés) y con la puesta en marcha de este nuevo acuerdo que integra a 11 países de la región de Asia y el Pacífico, se da un revés a la postura de los Estados Unidos en materia comercial.

Esto debido a que en su momento, cuando todavía se llamaba el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Donald Trump decidió salirse y dejar a la deriva este tratado comercial que representa en conjunto una enorme cantidad de mercado, de ingresos y de posibilidades para las empresas mexicanas para ingresar a países donde antes era imposible hacerlo.

Actualmente al TIPAT lo integran Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y México; lo que en conjunto representa casi 15 por ciento del comercio mundial y esta región aporta 13.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Esto te puede interesar: Países integrantes del TPP-11 destacan importancia de ratificar el acuerdo

No todo es el norte

Aunque en muchos sentidos la brújula siempre apunta hacia el norte cuando se habla de desarrollo y de oportunidades de negocios, la realidad es que el mundo es muy grande y se pueden encontrar opciones que rompan con la hegemonía que históricamente nos hace mirar solo a los Estados Unidos.

Así, con el TIPAT México amplía a 13 su red de tratados comerciales y el acceso a 51 países en el mundo, según informó la Secretaría de Economía (SE), siendo los mayores beneficiados las pequeñas y medianas empresas que pueden comercializar sus productos en regiones menos competidas.

Y de acuerdo a esta dependencia, los sectores mexicanos más beneficiados son “el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, equipos eléctricos, cosméticos, tequila, mezcal, cerveza, aguacate, carne de res, carne de cerdo y jugo de naranja”.

En general, el 90 por ciento de los productos mexicanos tendrá acceso inmediato y libre de arancel a los mercados de los países socios, que en conjunto representan 500 millones de persona.

Pero más allá de los beneficios económicos, que es el fin primordial de todo acuerdo comercial, el TIPAT tiene implícito otros mensajes políticos y sociales que se contraponen a la proliferación de ideas nacionalistas y de protección a las fronteras, cosa que ha crecido sobre todo con la llegada de Donald Trump al poder.

También cambia la percepción de que lo que representa para las empresas mexicanas exportar hacia el resto del mundo, donde se suponía que los mercados no son atractivos, que no tienen capacidad económica para adquirir los productos mexicanos o en el peor de los casos, por el prejuicio social de que solo el “american way of life” es lo único valioso como oferta comercial.

México ratifica el TPP-11 y se convierte en el primer país en hacerlo

¿Qué gana México con esto?

De entrada, el TIPAT abre el libre comercio con Australia, Brunéi Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, países con los cuales no existían tratados o que no permitían la entrada de ciertos productos mexicanos.

Además, tal como lo explicó la SE, “el acuerdo incluye reglas que buscan hacer el comercio internacional más inclusivo, para que éste sea una herramienta que beneficie de manera más evidente a los ciudadanos”.

Y finalmente, asegura la dependencia federal, “este tipo de reglas llevarán a México a contar con reglas con los más altos estándares, lo que redundará en una mejor calidad de la plataforma productiva y exportadora” del país.

Con esto, se logra en cierta medida diversificar los mercados, abrir nuevas ventanas de oportunidades a las pymes y preparar el camino para que en algún momento, se deje de depender completamente de los Estados Unidos, algo que sería muy positivo en todos los sentidos para nuestro país.