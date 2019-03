La polémica por la refinería de Dos Bocas, el proyecto estrella de AMLO

¿Qué es lo que sucede realmente dentro del gobierno federal en torno a los proyectos energéticos presentados por AMLO? Hasta hace uno días todo parecía ir de manera perfecta y con el apoyo de todos los funcionarios, pero ahora la polémica por la refinería de Dos Bocas es aún mayor.

Ciudad de México.- La construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, es un proyecto fundamental en el modelo energético del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para los analistas, calificadoras y expertos, en realidad no es algo viable ni que en este momento pueda beneficiar realmente al país.

Pero al parecer, estas dudas ya se extendieron dentro del mismo gobierno y sobre todo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que según el subsecretario Arturo Herrera, la construcción de la refinería está en duda e incluso dio a entender que ellos la vetarían.

En una entrevista para el diario británico Financial Times, el subsecretario de Hacienda afirmó que no autorizan la construcción hasta antes no tener la certeza de que solo costará 8 mil millones de dólares.

Pero además, Herrera fue mucho más allá y aseguró que los 2 mil 500 millones de pesos que ya tienen destinados para esta obra, “pueden ir a exploración y producción” de Pemex, apuntalando así su rescate financiero.

AMLO rechaza esto

Al parecer estas declaraciones causaron sorpresa dentro del gabinete de AMLO, por lo que el presidente tuvo que salir a frenar los rumores y confirmar que más allá de lo que diga el subsecretario de Hacienda, la construcción de la refinería de Dos Bocas es un hecho y no hay nada que lo puede detener.

Incluso minimizó lo dicho por Herrera y el mandatario calificó esto como “un mal entendido” y aseguró que “no existe ninguna contradicción o menos confrontación”, al tiempo que reconoció respaldo el trabajo que realizan los funcionarios de la SHCP.

“Los que están en Hacienda son profesionales, gente de primera, les tengo toda la confianza y desde luego todo mi apoyo, todo mi respaldo y respeto”, dijo AMLO.

Pero estas dos posturas que ahora han quedado expuestas y que están alejadas una de la otra, lo suficiente como para generar dos escenarios completamente distintos en torno al futuro que pueda tener el sector energético nacional, es también parte de las razones del por qué las agencias calificadoras, los mercados y los inversionistas han castigado tanto a Pemex y a la calidad crediticia de México.

La refinería es un tema muy complejo

Esto debido a que los especialistas consideran que las necesidades del país en cuanto a exploración y producción de hidrocarburos no se resolverán con la refinería de Dos Bocas, un proyecto al que consideran demasiado costoso y con muchos riesgos financieros que pueden dañar a la economía nacional.

Por lo que las declaraciones de Arturo Herrera fueron muy bien recibidas en el mercado, algo que evidentemente contradice las intenciones de AMLO pero que en el fondo, consideran que retrasar o cancelar su obra sería una de las mejores decisiones que pudiera tomar el gobierno federal.

De acuerdo a Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía y director de la consultora GMEC, la cancelación de esta obra “sería una muy buena noticia”, ya que considera que de esta manera, se “estaría mandando muy buenas señales a muchísimos actores. El primero, el más obvio serían las calificadoras”.

Sin embargo, el experto considera que en realidad, los planes en cuanto a la construcción de la refinería de Dos Bocas no se han modificado. Con este “incidente la rápida respuesta de AMLO y Rocío Nahle (secretaria de Energía), sugiere que no están considerando otras alternativas”.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE, considera que la mejor decisión sería lo propuesto por el subsecretario de Hacienda, por lo que recomienda “No construir la refinería y esos recursos destinarlos a otra cosa como exploración”.

De esta manera, la polémica por la refinería de Dos Bocas sigue creciendo y convence a muy pocos, a pesar de que ha sido presentado como el proyecto estrella de AMLO para consolidar la autosuficiencia energética del país.