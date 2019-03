Este sector siempre ha estado envuelto en medio polémicas ya sean del tipo social, ecológico o de falta de claridad en sus acciones, pero ahora AMLO se pone estricto con las mineras y les dice cómo deben operar, aunque aseguró que sus concesiones no corren peligro.

Ciudad de México.- La industria minera es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y el país es literalmente una potencia mundial en la producción de algunos de los minerales más valiosos, pero al mismo tiempo este sector está rodeada de conflictos sociales y acusaciones de dañar de manera irreversible el medio ambiente.

Nuestro país tiene algunas de las minas más ricas de toda América Latina y en 2018, México fue el primer productor de plata a nivel mundial; el octavo en oro; el noveno en cobre; el sexto en plomo y zinc; y el quinto en molibdeno.

Pero en algunos casos, estos resultados han tenido un costo social muy alto, ya que constantemente hay quejas de que las minas no ofrecen condiciones seguras a sus trabajadores, no respetan las normas de operación en materia ecológica e incluso, han contaminado de manera permanente el entorno y los recursos acuíferos de donde operan.

Ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje muy claro a las compañías mineras para que mejoren en todos los sentidos la manera en que operan y que respeten las normativas del país.

No más concesiones mineras

Así, el gobierno federal considera que lo que necesita el país para aprovechar mejor los recursos minerales con los que se cuenta, es que las mineras mejoren sus prácticas y sus procesos de producción, esto en lugar de otorgar más concesiones.

Esto debido a que el mandatario considera que durante los gobiernos pasados se otorgaron una cantidad exorbitante de permisos y dotaciones de terrenos para las mineras, una cantidad que según AMLO ronda el 25 por ciento del territorio nacional y esto has sido solo en los últimos los 36 años.

“Hay, la verdad, una cantidad de concesiones para la explotación minera como nunca”, y los recursos que esto representa “no se lo acabarían las empresas ni en mil años” y además AMLO aseguró que en número de extensión de territorio, “los gobiernos neoliberales dieron por el orden de 40 o 50 millones de hectáreas”.

Según el presidente, en el sexenio de Felipe Calderón fue cuando más concesiones y territorio se cedieron a las compañías mineras, ya que en total fueron unas 20 millones de hectáreas, pero el gobierno federal de ese momento no tuvo ninguna intención de corregir los errores y vicios que ha caracterizado a estas empresas.

En contraste, AMLO puso como ejemplo que Lázaro Cárdenas entregó 18 millones de hectáreas entre 1934 y 1940, “cuando la población del país no rebasaba 25 millones de personas” y subrayó que esta entrega la hizo a “un millón de familias campesinas, para constituir ejidos y reconocer bienes comunales”, según información que retoma El Financiero.

Tampoco piensa revocar concesiones

Sin embargo, para poner todos los temas sobre la mesa y al mismo tiempo generar un poco de certidumbre en esta industria, AMLO aseguró que no piensa revocar ningún permiso o concesión cedida con anterioridad, pero condiciono esto a que las empresas actúen de forma profesional y ética en todos sus campos de acción.

“Vamos a respetar esas concesiones, esos acuerdos, para que no haya temor, miedo”, dijo AMLO y fue claro al expresar que “se mantienen las concesiones, no se revocan. Así de claro, para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros a decir que se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera”.

Pero para que esto siga funcionando, es necesario mejorar las condiciones actuales y pidió a las compañías mineras ajustarse a las normas y las leyes que regulan el sector y comprometerse en el tema social y mandó un mensaje especial a las marcas canadienses.

“Los únicos requisitos son: que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven a cabo una explotación limpia, que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma cantidad de impuestos que erogan allá en Canadá y sobre todo, que no contaminen”, señaló López Obrador.

De esta manera, AMLO se pone estricto con las mineras y les dice cómo deben operar, en una decisión que pone de manifiesto que si bien no le interesa afectar a las empresas particulares, es necesario crear un marco más estricto por donde caminen y que se evite con esto poner en peligro a los trabajadores de esta industria y al medio ambiente.