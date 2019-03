Apretar más el cinturón; el llamado de AMLO a dependencias de gobierno

¿Más recortes? Pues parece que sí; el gobierno de AMLO pide hacer más recortes al presupuesto con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit primario, dijo Alfonso Romo.

Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno se pasaría de una austeridad republicana a una “pobreza franciscana” no estaba bromeando y es que a casi cuatro meses de gobierno el primer mandatario ha llamado a las secretarías de Estado a hacer más recortes al presupuesto.

Un poco agobiadas por la insistencia de presidencial, las dependencias han encontrado en Alfonso Romo, jefe de la Oficina de López Obrador, a un defensor. “Créanle al presidente que vamos a pasar de una austeridad republicana a una pobreza franciscana”, argumentó durante la 102 Asamblea General de Socios “México: un socio estratégico” de la American Chamber México.

Yo veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron una gran parte de presupuesto y de la gente”, añadió.

Con la inamovible meta de no incurrir en un déficit fiscal, el gobierno de AMLO insiste en apretar el cinturón de sus dependencias y se verán obligadas a implementar un “plan B” para lograr ser una administración fiscalmente responsable.

“Hay una determinación a no incurrir en un déficit fiscal, pero no tengan duda, primero serán otras cosas que no cumplir este mandado, para bien o para mal”.

“Nos pidieron que tuviésemos un plan B en caso necesario, no nos dijeron cuánto, porque queremos ser muy responsables fiscalmente”.

El motivo de solicitar una mayor austeridad reacciona a la posibilidad de una disminución en la recaudación fiscal y no se descarta que estas medidas sean reiteradamente solicitadas a lo largo del año.

La pregunta tal vez será ¿cómo es que las dependencias lograrán ahorrar más? ¿A través de despidos o recortes salariales?