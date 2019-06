“Estamos apuntándonos a con un arma a nuestras propias cabezas”, afirmó John Cornyn, representante republicano de Texas, ante la propuesta del presidente Trump de imponer aranceles a los bienes mexicanos.

Los castigos arancelarios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca imponer a México no han contado con el apoyo que esperaba, ni siquiera entre los miembros de su partido.

La semana pasada, ante la crisis migratoria que se vive en la frontera, el presidente Trump dio a conocer que planea imponer aranceles graduales a los bienes mexicanos toda vez que el gobierno, afirma, no ha hecho nada para frenar la migración ilegal.

Esta semana, sin embargo, los senadores republicanos enviaron un mensaje a la Casa Blanca, en el que expresaron su rechazo a esta medida.

“Quiero que devuelva un mensaje a la Casa Blanca. No escuchaste un solo sí de los republicanos”, señaló Ted Cruz, senador republicano por Texas, tras un desayuno a puerta cerrada con el consejero Patrick F. Philbin y el asistente del fiscal general Steven A. Engel.

Por su parte, John Cornyn, otro republicano de Texas, aseguró que “Estamos apuntándonos a con un arma a nuestras propias cabezas”, según reportaron varias fuentes allegadas a la reunión al New York Times.

Las cosas no parecen particularmente fáciles para la iniciativa del presidente Trump. Ante la oposición de los senadores republicanos, se plantea la posibilidad de una reunión abrumadora de senadores que puedan rechazar la imposición de aranceles.

El presidente, entonces, podría vetar una resolución que los desaprobara. Pero un eventual veto presidencial significaría que la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que reunir a dos tercios de la mayoría de sus integrantes para imponerse a Trump.

Ron Johnson, senador republicano de Wisconsin, advirtió sobre esta posibilidad y, según las fuentes citadas por el NYT, habría dicho a Philbin y Engel que aunque los republicanos apoyan la idea de erigir un muro fronterizo, se oponen casi de manera unánime a la imposición de aranceles.

The law provides @potus broad authority to control transactions with other nations if there is an unusual & extraordinary threat to the national security &/or economy of the U.S.. Unlawful migration & drug flow transiting through #Mexico into U.S. clearly poses such a threat.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 3, 2019