Marc Short, jefe del gabinete del vicepresidente Mike Pance, indicó que todo está en la decisión del jefe del Ejecutivo y, aunque las negociaciones con la delegación mexicana liderada con el canciller Marcelo Ebrard están en desarrollo, el viernes 7 de junio se presenta la notificación legal de la imposición arancelaria que iniciarán con un 5 por ciento sobre mercancías provenientes de México, a incrementar de manera paulatina hasta alcanzar un 25 por ciento en octubre.

«Nuestra posición no ha cambiado. Las tarifas entrarán en vigencia el lunes «, dijo Short a los periodistas en la Casa Blanca.

El funcionario detalló a medios de comunicación que la notificación legal se presentará para señalar que las tarifas se aplicarán a partir del lunes, pero la decisión puede revertirse si las negociaciones resultan favorables.

«Creo que existe la posibilidad, si las negociaciones continúan yendo bien, de que el presidente pueda desactivar eso en algún momento del fin de semana», señaló Short.

Las esperanzas radican en que México logre concretar acuerdos que lo comprometan a sumir mayores medidas de control migratorio en su frontera sur con Guatemala.

En las últimas declaraciones, al salir de la segunda ronda de negociación en Washington, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó que México enviará 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur con el propósito de desincentivar el flujo migratorio que ha ido en aumento en los primeros meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de los esfuerzos, el gobierno de Trump considera pocos los esfuerzos de López Obrador por lograr frenar completamente el flujo migratorio, razón que mantiene en vilo la relación comercial entre naciones.

«Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México, y es muy probable que lo hagamos, comenzarán a comprar productos agrícolas y agrícolas a niveles muy altos, comenzando de inmediato. ¡Si no podemos llegar a un acuerdo, México comenzará a pagar tarifas a un nivel del 5% el lunes!», escribió Donald Trump a medio día del viernes en su cienta de Twitter

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2019