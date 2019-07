Reblandece Trump postura de aranceles y migración sobre México; reconoce avances de AMLO

Dicen que “después de la tormenta, siempre llega la calma” y parece que el tiempo de tensión entre México y Estados Unidos, la relación pasa actualmente por episodio de bonanza en la que el presidente Donald Trump ha emblandecido su postura sobre imponer aranceles a su vecino del sur.

Para lograr este tiempo de “tregua” con Estados Undios, México se comprometió a endurecer sus políticas migratorias y establecer medidas de seguridad que sirvieran de muro para evitar que una fuerte ola de migrantes ingresara a territorio norteamericano después de que lograra llegar a México desde Centroamérica.

Con incrementos en inversión para fomentar el desarrollo de países centroamericanos con mayor índice migratorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también aumentó el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, teniendo como meta cumplir con las demandas de Estados Unidos en un plazo de 45 días.

Pero el compromiso de frenar la migración no recae sólo en México. Con un apoyo de cuatro mil 600 millones de dólares, el gobierno de Donald Trump busca apoyar a su vecino latino para impulsar su propuesto de desarrollo regional en la frontera con Guatemala y frenar el flujo migratorio.

“Creo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) está haciendo un gran trabajo», dijo el mandatario estadunidense al destacar que México colocó a seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar la ola migratoria ilegal,” indicó el presidente estadounidense.

Si México falla en su propuesta, el gobierno de López Obrador deberá considerar cambiar sus leyes para satisfacer la demanda de Trump de que México se convierta en un “tercer país seguro”, que supone que las personas que solicitan asilo en un país, puedan recibir el mismo tipo de protección en otra nación.

Mientras se cumple el plazo, López Obrador agradeció las declaraciones de Washington y el que se reconocieran los esfuerzos que están haciendo para mantener el acuerdo.

“Agradezco incluso que el presidente Trump nos está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas de aranceles”, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

“Vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos la confrontación”, destacó.