Aduanas mejorarán sus sistemas de recaudación y ampliaran el combate a la corrupción

El Servicio de Administración Tributaria mejorará el sistema de recaudación aduanal aseguró Ricardo Ahued, administrador General de Aduanas.

Ciudad de México.- El recién nombrado administrador General de Aduanas, Ricardo Ahued, señaló que la dependencia a su cargo buscará mejorar las recaudación tributaria a través de la modernización de los recintos, mejoramiento de infraestructura y combate a la subvaluación de productos. De igual forma aseguró que ninguna de las 49 aduanas del país se militarizará.

“No se van a militarizar nunca las fronteras, las aduanas, así lo entiendo”, agregó el funcionario federal en entrevista, con Notimex, en el marco de su participación en el 80 Congreso de Agentes Aduanales. Precisó que desde hace muchos años, las aduanas tiene resguardo, y sólo en los estados y municipios que estén resguardados por la Guardia Nacional habrá presencia de este cuerpo policiaco.

También te puede interesar: Detecta SAT más de 2 mil correos apócrifos para engañar a contribuyentes

En relación a la forma en que responderá a las demandas de mayor agilidad dentro de la aduanas Ahued explicó que por ahora se centrarán en hacer “ hacer una evaluación en corto tiempo» con miras a encontrar la mejor manera de mejorar los indicadores de recaudación a través de las aduanas, combatir la subvaluación de productos, modernizar la infraestructura, así como dar mayor seguridad, capacitación y desarrollo de tecnología.

El funcionario recordó que las aduanas generaron un ingreso tributario de 485 mil millones de pesos en el primer semestre, monto que es 7 por ciento mayor en términos reales, respecto de igual periodo del año pasado. De ese monto, apuntó, el IVA representó 337 mil millones de pesos. Esto implicó que la recaudación total vía aduanas equivale a 29 por ciento del total de la recaudación tributaria.

Artículo relacionado: Gobierno federal alista plan contra la defraudación fiscal

Aún así el recién nombrado director la Administración General de Aduanas, en sustitución de Ricardo Peralta, quien fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que se buscará ser más eficaces y eficientes en el gasto y la inversión, pues “no por tener mucho dinero se hace bien las cosas”.

“Tenemos que ajustar los presupuestos y hacer más con menos, sí se puede si abatimos corrupción, no llegamos a tomar lo que no es nuestro, no venimos a cobrar sueldos multimillonarios, y con patriotismo atendemos el gasto público, con menos haremos más”, aseguró Ahued.

Con información de Forbes.