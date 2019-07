Trump ataca a la Fed antes de reunión, dice es probable que banco central haga «muy poco»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó cualquier medida que pueda tomar la Reserva Federal antes de la reunión que celebrará esta semana la entidad, aun cuando está previsto que el banco central rebaje los costos del crédito.

“La Unión Europea y China van a bajar más sus tasas de interés e inyectar dinero a sus sistemas, haciéndole mucho más fácil a sus manufactureros la venta de productos”, escribió Trump en Twitter.

“Entre tanto, y con una inflación muy baja, nuestra Fed no hace nada, y probablemente hará muy poco en comparación. ¡Demasiado malo!”, agregó el mandatario.

The Fed “raised” way too early and way too much. Their quantitative tightening was another big mistake. While our Country is doing very well, the potential wealth creation that was missed, especially when measured against our debt, is staggering. We are competing with other…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019