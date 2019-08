Claroscuros de la relación comercial entre México y China

El intercambio comercial entre México y China está cerca de alcanzar los 75 mil millones de dólares lo que lo coloca como el segundo en importancia para la administración de López Obrador, pero hasta el momento el gobierno federal no ha emitido una postura clara acerca de esta relación comercial.

Mientras Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se enfrasca en una guerra comercial que busca equilibrar la balanza comercial entre la nación que gobierna y el gigante asiático, el gobierno de Obrador a continuado con la política de acercamiento, comenzada por sus predecesores, hacia China gracias a lo cual se ha podido establecer relaciones comerciales desde hace 47 años.

Gracias a esto el país asiático es actualmente el segundo abastecedor de productos y servicios de México, esto de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Además de que el intercambio comercial entre ambos se incrementó en 187 por ciento durante la década del 2006 al 2016.

De 1999 a 2016, la inversión de China en México fue de 485 mil millones de dólares, cifra baja si se compara con otros países, ya que entre 1999 y 2014, solo representó el 0,1 por ciento de la inversión extranjera directa que llegó al país actualmente gobernado por Obrador.

Los datos, avalados por la la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), implican que China es el segundo socio comercial del país con intercambios cercanos a los 75 mil millones de dólares en 2016; además de ser la segunda fuente de sus importaciones; y el tercer destino de sus exportaciones.

Por lo tanto es de extrañar que por el momento no existe una política de Estado implícita o explícita hacia el gigante asiático.

Para el investigador Enrique Dussel Peters, profesor de tiempo completo del posgrado de Economía en la UNAM y director del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX) de la misma institución, la relación entre ambas naciones es «formalmente adecuada», pero que no ha logrado «dar un salto» en comercio, financiamiento, inversión, proyectos, infraestructura, porque a su juicio, las instituciones responsables de facilitar este intercambio «son muy débiles».

Para combatir esa debilidad institucional, apuntó el académico, es necesario que haya grupos de inteligencia especializados en la relación México-China al interior de las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Gobernación.

«Mientras no se le inviertan recursos a las instituciones, la relación seguirá siendo muy sexy, muy atractiva, y cada seis meses seguirá apareciendo el tema de que China nos va a diversificar, a sacar del barranco y de los problemas en los que nos mete nuestro vecino del norte, Trump nos sacó la lengua, vámonos con los chinos, y mañana se acabó la noticia, así nos la llevamos y eso es poco serio», declaró, Dussel.

Sin embargo el académico reconoce que en los últimos 20 años se han venido haciendo esfuerzos, aunque intermitentes, por parte de las secretarías de Economía y Hacienda para darle mayor dinamismo a la relación con Pekín, aunque el foco ha sido el intercambio comercial con los vecinos del norte.

En relación a la ausencia de empresas chinas en las licitaciones para construir una refinería, en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, el titular en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM señaló que «llama la atención que en temas en que hay un país dedicado a refinerías y trenes, como son los chinos, no aparecen. En estos dos sectores, China es el campeón mundial y no figura una sola empresa china, al menos para competir».

«No le hemos dedicado seriedad al tema de China, por ende, las cosas funcionan diplomáticamente de forma adecuada, pero no avanzamos, no aprendemos, no proponemos, no hay una iniciativa estratégica en el corto, mediano y largo plazo de qué es lo queremos con China», pondera el investigador quien hace un llamado para que la actual administración defina el tipo de relación que desea tener entre México y la nación comunista.

