«¿Quién de los dos es mayor enemigo de EE.UU.?»: Trump compara al director de la Fed con Xi Jinping

El presidente estadounidense acusa a la Reserva Federal de no haber «hecho nada» por la economía del país.

El presidente estadounidense Donald Trump comparó este viernes al director de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), Jerome Powell, con el presidente chino Xi Jinping, preguntándose cuál de los dos era «mayor enemigo» del país norteamericano.

Lo hizo mediante un tuit publicado tras el simposio económico anual de la Fed que comenzó esta jornada en Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), y que reúne a expertos y representantes de bancos centrales de distintos países.

Se esperaba que en esa ocasión Powell revelara sus futuros planes de con respecto a la tasa de interés impuesta por la Reserva Federal, en medio de las presiones de Trump para rebajar ese parámetro.

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019