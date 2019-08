Pareciera que la estrategia del presidente López Obrador está fallando en cuanto a la reactivación de la economía a través del consumo y es que, de acuerdo con Banco de México, el estancamiento del país es reflejo del menor consumo y la atonía de inversión.

Después de que la economía mexicana registrara cero crecimiento en el segundo trimestre del año, Banco de México (Banxico) decidió reducir su proyección de dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019 y 2020, citando una expansión menor a la prevista en el segundo trimestre.

La Junta de Gobierno de Banxico adjudicó el estancamiento de la actividad económica a la debilidad en la mayoría de los componentes de la demanda agregada, poniendo principal énfasis en la desaceleración del consumo y la debilitada inversión.

“El estancamiento de la actividad económica refleja una mayor debilidad en la mayoría de los componentes de la demanda agregada, destacando la desaceleración del consumo y la atonía de la inversión”.

La mayoría de los miembros destacó, además, “el ambiente de incertidumbre que ha impactado a la inversión privada, derivado de decisiones de políticas públicas de la nueva administración y de preocupaciones por la inseguridad y corrupción”.

Javier Guzmán, el disidente sobre la tasa de interés

El subgobernador Javier Guzmán Calafell fue el único que en la última reunión de política monetaria de Banxico votó por mantener la tasa de interés en 8.25 por ciento actual, debido a que la inflación subyacente “no muestra indicios de reducción”.

La minuta presentada por el organismo indicó que Guzmán mantuvo esa la decisión ya que aún no se cuenta con información sobre la política fiscal para 2020, lo cual, dijo; “es un insumo fundamental para la conducción de la política monetaria”.

El Gobierno tiene hasta el 8 de septiembre para presentar su proyecto de presupuesto 2020 al Congreso y, a pesar de que la inflación interanual de México se desaceleró más de lo esperado hasta la primera quincena de agosto, no existe la suficiente confianza para que Banxico baje sus tasas que resultan atractivas para los inversionistas extranjeros pero un posible obstáculo para los créditos internos.

¿Qué dice AMLO?

En su conferencia matutina del jueves 29 de septiembre, un día después de haberse revelado el Informe de Banxico, el presidente López Obrador desestimó las proyecciones de crecimiento del organismo y, a pesar de mostrarse respetuoso de sus análisis, discrepa sobre la técnica de medición y resaltó que su gobierno se enfoca en el fomento de la economía popular y reactivar la demanda agregada a través del consumo de la base poblacional más desfavorecida.

«Nosotros estamos bien y de buenas. No les gusta eso a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera, pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas», dijo.

«Puede ser que una empresa o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficia a la gente (…) Entonces eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va a acumulando. A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado de bienestar, que se distribuya el ingreso», añadió.