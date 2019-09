La Secretaría de Hacienda presentó su Paquete Económico 2020 y, según declaraciones de su titular, Arturo Herrera, es una propuesta realista, responsable y conservadora con la que el gobierno de López Obrador busca impulsar la actividad económica y dar continuidad a su proyecto de desarrollo y programas sociales.

Cuando el 1 de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión como presidente de México, hizo cien promesas que regirían su gobierno, entre las cuales destacó el no aumento de impuestos. Promesa 32: “No aumentarán los impuestos más allá de la inflación y no se crearán nuevos impuestos. Tampoco aumentaremos la deuda pública. No gastaremos más de lo que ingrese a la Hacienda Pública.”

En línea de lo prometido, Hacienda diseñó un Paquete Económico para el segundo año de Administración de AMLO en la que, si bien no se crean nuevos impuestos, si se le da al Sistema de Administración Tributaria (SAT) más poder al mejorar su mecanismo de cobro.

La intención es que el SAT recaude más y combata la evasión fiscal, que representa un problema equivalente al 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), actividad que por años fue alimentada por el mal uso de facturas o estrategias contables para deducir o maquillar utilidades; tareas que han perjudicado las finanzas públicas del país y reducen la disponibilidad de recursos públicos que idealmente deberían ser utilizados por el gobierno para fomentar el desarrollo integral del país.

Es así que en 2020 el SAT adoptará nuevas medidas y estrategias que aumentarán la tasa de recaudación de impuestos e incluirá a más actividades económicas en la base de contribución fiscal.

¿Cuáles son y cómo te afecta?

Si eres una de las 2.5 millones de personas que se dedican a la venta de productos por catálogo, ya sea como única actividad económica o como complementaria a tu empleo, Hacienda diseña un esquema simplificado de retención que consiste en determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar sobre el diferencial entre el precio de venta sugerido y el precio de compra, este último directamente observado por la empresa que provee los productos al vendedor independiente.

«Con esa facilidad se contribuye a fomentar la formalidad y a dotar de certidumbre tributaria a los vendedores independientes, los cuales, ante la falta de un esquema acorde a sus necesidades se ven obligados a tributar en el régimen general de personas físicas con actividad empresarial,» indicó Hacienda para justificar su decisión.

Si tienes una cuenta bancaria, esto te interesa.

Con el objetivo de aumentar los ingresos para el 2020, la Secretaría de Hacienda busca aumentar las tasas de retención provisional aplicable al capital para quien tenga cuentas bancarias. Es decir, el gobierno cobrará una tasa más alta por los intereses que genere tu ahorro. La tasa de retención pasará de 1.04 al 1.45 por ciento.

Por otro lado, si tu negocio es la renta de bienes inmuebles, el SAT también tiene una sorpresa para ti y a partir de 2020 se deberá pagar el impuesto correspondiente al ISR. Hacienda asegura que existe un número considerable de personas que perciben ingresos por la actividad de arrendamiento y no están contribuyendo al fisco con el impuesto sobre esa renta que reciben.

Por esta razón, el gobierno de Lopez Obrador propone establecer en la Ley de ISR que en las sentencias del orden civil en donde se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor comprobar la expedición de sus comprobantes fiscales.

¿Estas contratado directamente por la empresa en la que laboras o por un outsourcing?

En los últimos diez años, en México las empresas han incrementado el uso de outsourcing de 8.6 al 16.6 por ciento. Con estas cifras, Hacienda propone una medida que obligue a las empresas que utilizan este esquema a retener y entregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que este servicio emite.

Tal vez hasta este momento ninguna de las medidas anteriores entra en tu modo de vida e ingresos, pero ¿consumes algún servicio digital? ¿Algún tipo de streaming o servicio en plataformas digitales?

Este mercado es visto por el gobierno de AMLO como un área de oportunidad importante para incrementar su recaudación. En los últimos años, el sector ha mostrado un dinamismo de hasta 11 por ciento de crecimiento y servicios como Netflix, Amazon Prime, Uber, Cabify, Didi, Rappi y Airbnb; han quedado fuera de la regulación, por lo que se buscará que estas plataformas oferten sus servicios ya con pagos de impuestos retenidos.

«Esos impuestos ya existen, lo que pasaba es que no se cobraban y la razón por la que no se cobraban es porque la estructura tributaria de México y de todos los países estaba asociada a bienes tangibles, en bienes que se podían ver (…) Debemos asegurarnos de que haya un marco de recaudación adecuado a su crecimiento», declaró Arturo Herrera.

Con estas medidas, la promesa de AMLO de no crear más impuestos queda cumplida; sin embargo, si los ingresos del gobierno si se incrementarán en 2020 a costa del consumidor final.