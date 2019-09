Estas son las naciones latinoamericanas con menor inflación

El aumento natural de los precios es uno de los elementos que nos pueden ayudar a conocer el estado en que se encuentra la economía de un país, en el caso de Latinoamérica estas son las naciones con menor inflación en la última década.

Una baja inflación no siempre es una buena señal para los economistas ya que si la misma se encuentra cerca del 0 por ciento, o debajo de este nivel, esto puede indicar una desaceleración, por ello es que el El Salvador, Ecuador, economías cuya moneda oficial es el dólar, aún cuando su inflación es de -0.5 por ciento y 0.3 por ciento el nivel del consumo de los hogares y las inversiones de las empresas son debilites.

Ramón Pineda, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), le explicó a la BBC, que «una inflación muy baja puede ser una mala noticia porque refleja una desaceleración».

El especialistas añadió que «como tienen economías dolarizadas, estos países no están expuestos a las volatilidades cambiarias y eso los beneficia». Sin embargo, deben enfrentar el desafío del crecimiento. «Los bajos niveles de inflación de El Salvador y Ecuador muestran que la demanda sigue siendo débil».

Por su parte Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó que en general, si la inflación es baja, pero positiva, no hay un gran problema. «Lo grave es cuando hay una deflación persistente y en ese caso los países necesitan un ajuste»,

El Salvador lleva 25 años de baja inflación y el crecimiento de su economía en el 2018 fue del 2.5 por ciento mientras que su deuda llega al 70.7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

«Por eso no es sorprendente que en agosto la inflación haya sido negativa. Aquí no hay exceso de circulante, ni peligro de devaluación», señaló César Villalona, economista y consultor. «Por eso no es sorprendente que en agosto la inflación haya sido negativa. Aquí no hay exceso de circulante, ni peligro de devaluación».

Los problemas del país son otros, explica, como por ejemplo, los bajos salarios y pensiones, el bajo crecimiento y la poca inversión. «Una inflación baja es positiva porque no se le encarecen las cosas a la gente y los empresarios tienen bajos costos», añadió.

Pero por el otro lado, agrega, como los empresarios no tienen muchas utilidades, prefieren invertir en otros países. «Si tuviéramos una inflación más alta, cercana al 3 por ciento o el 4 por ciento, sería una buena señal».

En el caso de Ecuador, Pineda señaló que su baja inflación de los años recientes muestra una desaceleración de la actividad económica. Según estimaciones del Banco Central de Ecuador, la economía del país crecerá este año 0.2 por ciento, mientras que organismos internacionales prevén que podría incluso ser negativo.

Esta situación esta acompañada de un alto endeudamiento estatal lo que orilló al gobierno restringir el gasto público, reduciendo instituciones públicas, eliminando subsidios a los combustibles y liberando el precio de la gasolina de mayor octanaje, entre otras medidas.

Si bien el público en general reacciona de manera positiva ante la disminución de los precios el que estos no suban de manera natural con el paso del tiempo es un elemento puede impedir el crecimiento económico de una nación, de tal manera que lo ideal es que la inflación se mantenga en niveles manejables para los gobiernos.